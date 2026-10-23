Müzik çalışmalarındaki üretimleriyle öne çıkan Bertin Yıldız, gitarla başlayan müzik serüvenini piyano ve perküsyon gibi farklı enstrümanlarla geliştirdi. Bestecilik çalışmalarının ardından aranjörlük alanına yönelen Yıldız, kendi eserlerinin yanı sıra farklı sanatçıların projelerinde de söz yazarı, besteci ve aranjör olarak görev aldı. Peki, Bertin Yıldız kimdir, ne iş yapıyor? Bertin Yıldız kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BERTİN YILDIZ KİMDİR?

Bertin Yıldız, müzisyen ve aranjör olarak çalışmalar yapan bir isimdir. Aralık 1998'de İstanbul'da, müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Müziğe gitar çalarak başlayan Yıldız, ilerleyen süreçte piyano ve perküsyon da öğrenerek farklı enstrümanlarda kendisini geliştirdi.

Bestecilik yönünün öne çıkmasıyla birlikte eserlerini kendi müzikal anlayışına uygun şekilde düzenlemek isteyen Yıldız, aranjörlük alanına yöneldi. Profesyonel müzik piyasasında ilk olarak düzenlemeleriyle dikkat çeken sanatçı, daha sonra üretim sürecinin farklı aşamalarında yer aldığı solo çalışmalara ağırlık verdi.

Yıldız'ın müzik yolculuğunda Efe Aksoy'un seslendirdiği "Yol Ayrımı" da önemli çalışmalardan biri oldu. Yıldız, şarkının söz, müzik ve düzenlemesini üstlendi. Söz yazarı Betül Çiçekyurt ile gerçekleştirdiği çalışmalar da bu dönemdeki üretimleri arasında yer aldı.

Daha sonraki süreçte "İki Satır", "Benden Eyvallah", "Bilmiyordum", "Kül Duman", "Güle Güle", "Bomboş", "Bu Şehir", "Yollar Bana Dar" ve "Aklım Almıyor" gibi çalışmalarıyla müzik üretimlerini sürdürdü. Apple Music kayıtlarında "Yollar Bana Dar" çalışması 2026 tarihli son yayınları arasında yer alıyor.

BERTİN YILDIZ NE İŞ YAPIYOR?

Bertin Yıldız, müzisyen, besteci ve aranjör olarak çalışmaktadır. Müzik çalışmalarında söz yazarlığı, bestecilik ve düzenleme görevlerini üstlenen Yıldız, kendi solo projelerinin yanı sıra farklı sanatçıların çalışmalarında da yer almaktadır.

BERTİN YILDIZ KAÇ YAŞINDA?

Bertin Yıldız, Aralık 1998'de dünyaya geldi. Buna göre Ekim 2026 itibarıyla 27 yaşındadır. Doğum yeri İstanbul'dur.

BERTİN YILDIZ NERELİ?

Bertin Yıldız, İstanbul doğumludur. Aralık 1998'de İstanbul'da, müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

BERTİN YILDIZ'IN ÖNE ÇIKAN ÇALIŞMALARI

Bertin Yıldız'ın müzik kariyerinde "Yol Ayrımı" ile başlayan çalışmaların ardından "Kördüğüm", "İki Satır", "Benden Eyvallah", "Bilmiyordum", "Kül Duman", "Güle Güle", "Bomboş", "Bu Şehir", "Ceza mı Bana", "Yangın Yeri", "Aklım Almıyor" ve "Yollar Bana Dar" gibi çalışmalar yer aldı. Avrupa Müzik'in yayımladığı içeriklerde de Yıldız'ın söz, müzik ve düzenleme çalışmalarına ilişkin bilgiler bulunuyor.

Özellikle "Benden Eyvallah" çalışmasıyla solo kariyerindeki üretimlerini sürdüren Yıldız, "Bilmiyordum" ve "Güle Güle" gibi şarkılarıyla da çalışmalarına devam etti. 2026 yılında yayımlanan "Yollar Bana Dar" ise sanatçının daha güncel çalışmalarından biri olarak müzik platformlarında yer alıyor.

Bu bilgiler doğrultusunda Bertin Yıldız; İstanbul doğumlu, Aralık 1998 doğumlu, müzisyen, besteci ve aranjör olarak müzik çalışmalarını sürdüren bir isimdir.