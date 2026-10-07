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Berna Laçin İzmir paylaşımı nedir? Berna Laçin ne dedi, hakkında neden soruşturma başlatıldı?

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Berna Laçin İzmir paylaşımı nedir? Berna Laçin ne dedi, hakkında neden soruşturma başlatıldı?
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Berna Laçin hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılması gündeme geldi. Gelişmenin ardından Laçin'in İzmir paylaşımı ve hakkında başlatılan soruşturmanın nedeni araştırılmaya başlandı. Peki, Berna Laçin İzmir paylaşımı nedir, ne dedi? Berna Laçin hakkında neden soruşturma başlatıldı? Detaylar...

Oyuncu Berna Laçin hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gelişmenin ardından Laçin'in paylaşımının içeriği ve soruşturmanın gerekçesi merak konusu oldu. Peki, Berna Laçin İzmir paylaşımı nedir, ne dedi? Berna Laçin hakkında neden soruşturma başlatıldı? Detaylar haberimizde.

BERNA LAÇİN'İN İZMİR PAYLAŞIMI NEDİR?

Berna Laçin'in sosyal medya hesabından “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” şeklinde bir paylaşım yaptığı belirtildi. Söz konusu paylaşımın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Laçin hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Paylaşımın ardından yürütülen soruşturmanın, Başsavcılık tarafından belirlenen suç kapsamında ele alındığı bildirildi.

BERNA LAÇİN HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin'in söz konusu paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılığın soruşturma konusu yaptığı paylaşımın, Laçin'in sosyal medya hesabında yer alan “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!” ifadeleri olduğu aktarıldı.

Soruşturmanın başlatıldığına ilişkin açıklamalarda, bunun dışında soruşturmanın kapsamına ilişkin başka bir ayrıntıya yer verilmedi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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