Berkin Kaya kimdir, neden gözaltına alındı? Berkin Kaya kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Türkiye'nin iş dünyasında çok sektörlü yatırımlarıyla tanınan Berkin Kaya, özellikle televizyon ve dijital medya projeleriyle dikkat çekmektedir. Son dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berkin Kaya, iş kariyeri, kişisel yaşamı ve medya projeleriyle merak konusu olmuştur. Peki, Berkin Kaya kimdir? Berkin Kaya neden gözaltına alındı? Berkin Kaya kaç yaşında, nereli? Berkin Kaya ne iş yapıyor? Detaylar...

BERKİN KAYA KİMDİR?

Berkin Kaya, medya, inşaat, turizm, tarım, yenilenebilir enerji ve teknoloji gibi farklı sektörlerde yatırımları bulunan bir girişimci ve yapımcı olarak tanınmaktadır. Berton Medya, Berton Enerji ve Berton Granit markalarının kurucusu olan Kaya, iş dünyasında çok sektörlü yatırımlarıyla dikkat çekmektedir.

Özellikle televizyon ve dijital medya alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Berkin Kaya, yenilikçi yapım anlayışı ve güçlü projeleriyle medya sektöründe önemli bir isim haline gelmiştir. Yapımcılığını üstlendiği projeler arasında "Bizi Birleştiren Hayat", "Hatıran Yeter", "Bağlantı Hatası" ve "Rüzgâra Bırak" yer almakta olup, bu yapımlar hem televizyon hem de dijital platformlarda geniş izleyici kitlesi tarafından takip edilmiştir.

BERKİN KAYA NEDEN GÖZALTI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, Anahat Holding'e bağlı bazı şirketlere operasyon düzenlenmiştir. Operasyon çerçevesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması iddiaları üzerine inceleme başlatıldığı açıklanmıştır.

Bu kapsamda, aralarında Gain Medya'nın da bulunduğu şirketlerle bağlantılı olarak, holding ve şirket yöneticilerinden Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmiştir. Soruşturmanın devam ettiği ve yargı sürecinin sürdüğü belirtilirken, iddialara ilişkin resmi makamlarca yapılacak açıklamaların beklendiği ifade edilmiştir.

BERKİN KAYA KAÇ YAŞINDA?

Berkin Kaya, 10 Ocak 1986 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbullu olan Kaya, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

BERKİN KAYA NERELİ?

Berkin Kaya, doğum yeri olan İstanbul'un Şişli ilçesinde büyümüştür ve tüm yaşamı boyunca İstanbul ile bağlarını korumuştur. Aslen İstanbullu olan Kaya, iş ve eğitim hayatını da bu şehirde sürdürmüştür.

BERKİN KAYA NE İŞ YAPIYOR?

Berkin Kaya, çok sektörlü bir girişimci olarak hem yatırım hem de yapımcılık alanında faaliyet göstermektedir.

Berkin Kaya, 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nden, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Finans, işletme ve yönetim alanlarındaki akademik altyapısıyla iş hayatına adım atan Kaya, gıda sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda yöneticilik ve danışmanlık yapmıştır.

Berkin Kaya, medya sektörüne geçişinde iş dünyasında edindiği yönetim ve organizasyon tecrübelerini kullanmıştır. Yapımcılık alanında yalnızca ticari başarıyı değil, güçlü hikâye anlatımı ve yüksek prodüksiyon kalitesini ön planda tutan projelere imza atmıştır. Özellikle dijital platformlara yönelik projeleriyle dikkat çeken Kaya, yapımcılığını üstlendiği "Rüzgâra Bırak" ile geniş kitlelere ulaşmıştır.