Berke Özer milli takımdan neden ayrılmıştı?

Berke Özer, Ekim 2025’te oynanan Bulgaristan maçının kadrosuna alınmamasının ardından A Milli Takım kampından ayrılmış, bu olay Türkiye Futbol Federasyonu ile oyuncu arasında karşılıklı açıklamalara neden olmuştu. Krizin ardından milli takıma davet edilmeyen Berke için Sergen Yalçın’dan dönüş sinyali geldi. İşte Berke Özer’in milli takım serüveninde yaşananlar.

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIMDAN NEDEN AYRILMIŞTI?

Berke Özer’in milli takım kampından ayrılmasının temelinde, 11 Ekim 2025’te oynanan 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki Bulgaristan – Türkiye karşılaşmasının maç kadrosuna alınmaması bulunuyordu. Milli kaleci, takımın İstanbul’a dönmesinin ardından kamptan ayrılmıştı.

TFF NE AÇIKLAMIŞTI?

Türkiye Futbol Federasyonu, olayın ardından yaptığı açıklamada Berke Özer’in maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek teknik ve idari ekipten izin almadan, kendi isteğiyle kamptan ayrıldığını duyurmuştu. Federasyon, milli takımda disiplin, saygı ve takım ruhunun temel ilkeler olduğunu vurgulamıştı. Berke Özer’in yerine ise RAMS Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer aday kadroya davet edilmişti.

BERKE ÖZER NE DEMİŞTİ?

Berke Özer ise federasyonun izinsiz ayrıldığı yönündeki açıklamasına itiraz etmişti. Milli kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kampa gelmeden önce ağrıları olduğunu teknik ekibe bildirdiğini, maç kadrosunda yer almayacaksa bu süreci dinlenerek geçirmenin daha doğru olacağını düşündüğünü anlatmıştı. Kadro tercihlerinde performanstan çok farklı yaklaşımlar sergilendiğini hissettiğini belirten Berke, takım arkadaşlarına saygısızlık yapmadığını, kampın moralini bozmamak için izin alarak İstanbul’a döndüğünü söylemişti.

MONTELLA’DAN TEPKİ

Dönemin A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, olayın ardından yaptığı açıklamada milli takımda kimsenin oynama garantisinin bulunmadığını vurgulayarak Berke Özer’in davranışından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade etmişti.

“HATAMIN BEDELİNİ ÖDEDİM”

Berke Özer, daha sonraki açıklamalarında kendi hatasının bulunduğunu ve bunun bedelini ödediğini kabul etmiş, milli takıma kırgın olmadığını ve yeniden görev almaya hazır olduğunu dile getirmişti. Ancak genç kaleci, yaşanan krizin ardından bir daha A Milli Takım kadrosuna çağrılmadı.

KALECİ TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Berke Özer’in Lille’de düzenli olarak forma giyip taraftar oylamasıyla ağustos ayının futbolcusu seçilmesine rağmen milli takım dışında kalması, uzun süredir tartışma konusu oluyordu. Türkiye’nin İtalya karşısında aldığı 4-1’lik mağlubiyet ve bu maçta Altay Bayındır’ın yaptığı hata da milli takımdaki kaleci tercihini yeniden gündeme getirmişti.

SERGEN YALÇIN’DAN DÖNÜŞ SİNYALİ

Ekim 2026’da A Milli Takım’ın başına geçen Sergen Yalçın, Berke Özer konusundaki tavrını net şekilde ortaya koydu. Yalçın, geçmişte bazı sorunlar yaşandığını ancak bunların çözülemeyecek şeyler olmadığını, genç oyuncuların hata yapabileceğini söyledi ve Berke ile bizzat görüşeceğini açıkladı. Yalçın, imza töreninde yaptığı açıklamada ise Berke ile konuştuğunu ve milli kalecinin milli takıma dönmek için büyük bir istek duyduğunu ifade etti. Bu açıklamalar, Berke Özer’in önümüzdeki kadrolarda yeniden ay-yıldızlı formayı giyebileceğinin işareti olarak yorumlandı.