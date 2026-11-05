Berke Özer milli takıma çağrıldı mı?

beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulunan Berke Özer, Sergen Yalçın ile görüştüğünü ve kendisine milli takım için hazır olduğunu ilettiğini belirtti. Deneyimli file bekçisi, son kararın teknik direktöre ait olduğunu vurguladı. İşte Berke Özer'in milli takım açıklamaları ve kadroya ilişkin bilinenler.

BERKE ÖZER MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Berke Özer'in A Milli Takım'a çağrılıp çağrılmadığı henüz belli değil. A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, kadroyu 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 14.00'te düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. Berke Özer'in kadroda yer alıp almayacağı da bu toplantıyla netlik kazanacak.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS OLACAK"

Sergen Yalçın'a desteği nedeniyle teşekkür eden Berke Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce istenmeyen şeyler yaşandı ama Sergen Hoca'yla çalışmak benim için büyük bir şans olacak. İnşallah hepimiz için çok güzel bir başlangıç olur. Benim için kendisinin desteği çok önemli. İnşallah en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz."

"KENDİSİNE İLETTİM"

Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmenin detaylarını da anlatan Berke Özer, şunları söyledi:

"Zaten daha önce de görüşüyorduk. Bugün konuştuğumuzda da aynı şekilde benim yanımda oldu. Performanstan ziyade birinin yanınızda olması bir futbolcu için çok önemli. Benim tarafımda da ne yapmam gerekirse hazır olduğumu kendisine ilettim. Tabi ki son karar hocamızın."

"BANA ZARAR VERSE BİLE SESSİZ KALDIM"

Milli takımdan uzak kaldığı süreçle ilgili de konuşan 26 yaşındaki kaleci, şu açıklamayı yaptı:

"Ne olursa hiçbir zaman bu süreç hakkında konuşmadım. Olmayan şeyler yazıldı. Bana zarar verse bile sessiz kaldım. Haklı ya da haksız; herhangi bir tartışmanın içine girmedim. Ne olursa olsun oradaki teknik ekibe destek oldum. İnşallah milli formaya tekrar kavuşabilirim."

MİLLİ TAKIM KADROSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasım ayındaki milli maçların kadrosunu 6 Kasım 2026 Cuma günü saat 14.00'te İstanbul'da düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. Basın toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BERKE ÖZER KİMDİR?

Berke Özer, 26 yaşındaki milli kaleci. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Özer, daha önce A Milli Takım formasını da giydi. Deneyimli file bekçisi, Sergen Yalçın döneminde yeniden milli takıma dönmeyi hedefliyor.