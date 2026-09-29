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Berkay Şahinoğlu kimdir? Çirkin dizisinin İsmail'i Berkay Şahinoğlu kaç yaşında, nereli?

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Berkay Şahinoğlu kimdir? Çirkin dizisinin İsmail'i Berkay Şahinoğlu kaç yaşında, nereli?
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Çirkin dizisinde İsmet Bıçakçı karakterini canlandıran Berkay Şahinoğlu, izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Tiyatro eğitimi ve ekran deneyimleriyle dikkat çeken Şahinoğlu'nun hayatı, doğum tarihi, yaşı ve memleketi araştırılıyor. Berkay Şahinoğlu kimdir? Çirkin dizisinin İsmet'i Berkay Şahinoğlu kaç yaşında, nereli?

Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Berkay Şahinoğlu'nun biyografisi gündeme geldi. 18 Nisan 1998 doğumlu olan oyuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Şahinoğlu'nun daha önce rol aldığı yapımlar ve kariyer geçmişi de izleyiciler tarafından araştırılıyor. Berkay Şahinoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Çirkin dizisinin İsmet'i Berkay Şahinoğlu hakkında merak edilenler haberimizde.

BERKAY ŞAHİNOĞLU KİMDİR?

Berkay Şahinoğlu, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. 18 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da doğan Şahinoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyuncu, Çirkin dizisinde canlandırdığı İsmet Bıçakçı karakteriyle televizyon izleyicisinin karşısına çıktı.

BERKAY ŞAHİNOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Berkay Şahinoğlu, 18 Nisan 1998 doğumludur. 29 Eylül 2026 itibarıyla 28 yaşındadır.

BERKAY ŞAHİNOĞLU NERELİ?

Berkay Şahinoğlu, Bursa doğumludur.

BERKAY ŞAHİNOĞLU'NUN KARİYERİ

Berkay Şahinoğlu, oyunculuk eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. İlk televizyon deneyimlerinden birini Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Halil karakteriyle yaşayan oyuncu, daha sonra farklı yapımlarda rol aldı.

Şahinoğlu, 2026 yılında Yeraltı dizisinde Fikri karakterini canlandırdı. Aynı yıl Çirkin dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu, dizide İsmet Bıçakçı karakterine hayat verdi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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