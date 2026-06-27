Berkant Acil kimdir? Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil kaç yaşında, nereli?

İstanbul'da yürütülen Şile Belediyesi soruşturmasının üçüncü dalga operasyonunda adı gündeme gelen Berkant Acil, kamuoyunun en çok araştırdığı isimlerden biri oldu. Organizasyon ve ticaret sektöründeki çalışmalarıyla bilinen Acil'in kariyeri, memleketi ve hakkında ortaya atılan gözaltı iddiaları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Berkant Acil kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte konuya ilişkin öne çıkan bilgiler…

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ BERKANT ACİL KİMDİR?

Kamuoyunda daha çok sanatçı Haluk Levent'in kardeşi olarak tanınan Berkant Acil, uzun yıllardır organizasyon, etkinlik yönetimi ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren bir iş insanıdır.

Profesyonel kariyerine 1994 yılında Haluk Levent'in orkestrasında gitar çalarak başlayan Acil, yaklaşık dokuz yıl boyunca konser organizasyonları, sahne planlamaları ve menajerlik süreçlerinde görev aldı. Daha sonra kendi şirketleri üzerinden organizasyon ve ticaret alanındaki çalışmalarını sürdürdü.

Koşanadam Organizasyon, Koşan Trade İthalat ve İhracat ile Koşan Adam Sigorta şirketlerinde yöneticilik yapan Berkant Acil, çeşitli organizasyonlar, festival etkinlikleri ve sosyal projelerde görev aldı.

BERKANT ACİL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Berkant Acil, aslen Adana'nın Yüreğir ilçesindendir. Doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

1994 yılından bu yana organizasyon ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren Acil, uzun yıllardır iş dünyasında çalışmalarını sürdürmektedir.

BERKANT ACİL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul merkezli yürütülen Şile Belediyesi soruşturması kapsamında gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda Berkant Acil'in de gözaltına alındığı iddia edildi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Acil'in gözaltına alınma gerekçesinin, Şile Belediyesi soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerle bağlantılı olduğu belirtilirken, soruşturmaya ilişkin süreç devam ediyor.