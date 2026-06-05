Berk Cankat kimdir? Berk Cankat kaç yaşında, nereli?

Berk Cankat, hem tiyatro sahnesindeki çalışmaları hem de televizyon dizilerindeki rolleriyle adından söz ettiren başarılı oyuncular arasında yer alıyor. Son dönemde yeniden gündeme gelen oyuncunun yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu araştırılıyor. Berk Cankat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Berk Cankat’ın hayatına dair merak edilenler…

BERK CANKAT KİMDİR?

Berk Cankat, tam adıyla Ömer Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk oyuncu ve grafikerdir. Televizyon dizileri, tiyatro oyunları ve dijital platform projelerinde yer alan Cankat, özellikle Güzel Köylü, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Yıldızlar Şahidim dizilerindeki performanslarıyla tanınmaktadır.

BERK CANKAT KAÇ YAŞINDA?

9 Mayıs 1984 doğumlu olan Berk Cankat, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

BERK CANKAT NERELİ?

Berk Cankat, Ankara doğumludur. Aslen Çerkes kökenli olan oyuncunun çocukluğu, babasının mesleği nedeniyle Ankara, Eskişehir ve Hatay gibi farklı şehirlerde geçmiştir.

BERK CANKAT'IN KARİYERİ

Berk Cankat, üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından grafiker olarak çalışmak amacıyla İstanbul'a taşındı. Daha sonra oyunculuğa yönelen Cankat, Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan oyuncu; Ayışığında Şamata, Martı, Barut Fıçısı ve Merhaba Efendim gibi oyunlarda rol aldı. Ayrıca çeşitli tiyatro projelerinde asistanlık görevleri de üstlendi.

Televizyon kariyerine 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim dizisindeki Savaş karakteriyle adım atan Berk Cankat, ardından Medcezir dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Asıl çıkışını ise Güzel Köylü dizisinde canlandırdığı Cemal Alkan karakteriyle yaptı.

Daha sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Alex/İskender karakterine hayat veren oyuncu, Yıldızlar Şahidim dizisinde başrol oynadı. Gülizar, Bir Deli Rüzgar, Sıfırıncı Gün, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Aşk ve Gözyaşı gibi yapımlarda da rol aldı.

Dijital platformlarda Aslında Özgürsün ve P.A.Y. projelerinde yer alan Cankat, sinema alanında ise Atatürk 1881-1919 yapımında Ali Fuat Cebesoy karakterini canlandırdı. Oyuncu, 2015 yılında ELLE Style Awards tarafından "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.