Kanal D ekranlarında yayınlanan “Güller ve Günahlar” dizisindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu Aleyna Solaker, son dönemde yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun iş insanı Berk Boyacıgil ile yaşadığı ilişki ve gelen evlilik teklifi, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Peki, Berk Boyacıgil kimdir, ne iş yapıyor? Aleyna Solaker'in sevgilisi Berk Boyacıgil kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

BERK BOYACIĞIL KİMDİR?

Berk Boyacıgil, iş dünyasında özellikle teknoloji, e-ticaret, moda ve sağlık teknolojileri alanlarında görev almış bir iş insanı olarak öne çıkmaktadır. Kariyerine genç yaşlarda yurt dışında başlayan Boyacıgil, Kanada’da aldığı eğitimle birlikte uluslararası bir iş deneyimi edinmiştir.

Eğitim hayatını Kanada’da sürdüren Berk Boyacıgil, 2014 yılında Saint Mary’s Üniversitesi İşletme ve Pazarlama Bölümünden mezun olmuştur. Akademik geçmişi, onun özellikle pazarlama, yönetim ve girişimcilik alanlarında güçlü bir temel oluşturmasına katkı sağlamıştır.

İş hayatında farklı sektörlerde üst düzey yönetici pozisyonlarında görev alan Boyacıgil, zamanla girişimcilik tarafına da yönelerek kendi projelerini hayata geçirmiştir. Bu yönüyle yalnızca kurumsal bir yönetici değil, aynı zamanda girişimci kimliğiyle de tanınmaktadır.

BERK BOYACIĞIL NE İŞ YAPIYOR?

Berk Boyacıgil’in kariyer yolculuğu, farklı sektörlerdeki yönetim deneyimleriyle şekillenmiş çok yönlü bir iş geçmişine sahiptir. İş hayatına Kanada’da başlayan Boyacıgil, özellikle hizmet sektörü ve teknoloji tabanlı şirketlerde önemli görevler üstlenmiştir.

2015-2017 yılları arasında Delta Hotels by Marriott bünyesinde Banket Satış Müdürü olarak görev yapmış, bu süreçte satış ve operasyon yönetimi alanında deneyim kazanmıştır. Bu dönemin ardından girişimcilik alanına yönelerek MaidMe adlı şirketin kurucusu ve CEO’su olmuştur.

Türkiye’ye dönüşünün ardından kariyerine teknoloji ve e-ticaret odaklı şirketlerde devam eden Boyacıgil;

2019-2020 yılları arasında Hipicon’da Genel Müdür olarak görev almıştır.

Daha sonra Lidyana şirketinde CEO pozisyonunda bulunmuştur.

Ardından Modanisa bünyesinde önce Bölge Satış Direktörü ve Ticari Mükemmellik Bölüm Başkanı olarak çalışmış, daha sonra Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Bu görevler, onun hem operasyonel yönetim hem de büyüme stratejileri konusunda deneyimli bir yönetici haline gelmesini sağlamıştır.

2026 yılı itibarıyla Berk Boyacıgil, sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren Eczacıbaşı Evital şirketinde Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Bu pozisyon, onun kariyerinde önemli bir üst düzey yönetim adımı olarak değerlendirilmektedir.

BERK BOYACIĞIL KAÇ YAŞINDA

Berk Boyacıgil’in doğum tarihi kamuya açık kaynaklarda net olarak paylaşılmamıştır.

BERK BOYACIĞIL NERELİ?

Berk Boyacıgil’in memleketine ilişkin de kamuoyuna yansımış kesin ve resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Açık kaynaklarda doğum yeri ya da şehir bilgisi net olarak paylaşılmamıştır.