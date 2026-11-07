Berk Bakioğlu kimdir? Şifanur Gül'e Amsterdam'da evlilik teklif eden oyuncu

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TRT 1'deki Evlilik Güzeldir dizisinde Sinan'ı oynayan Berk Bakioğlu, bu kez kendi evlilik hazırlığıyla konuşuluyor. Oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Şifanur Gül'e Amsterdam'daki tatillerinde evlilik teklif etti.

Gül teklifi 28. yaş gününde aldı ve yüzüğün fotoğrafını sosyal medyada "En zor yaşımı tamamladım, bay 27" notuyla paylaştı.

BERK BAKİOĞLU İLE ŞİFANUR GÜL NE ZAMAN NİŞANLANIYOR?

Berk Bakioğlu ile Şifanur Gül'ün isteme ve nişan töreni gelecek hafta yapılacak. Bir davette 2. Sayfa'ya konuşan Gül, "İsteme ve nişan haftaya olacak" dedi. Düğün için ise henüz gün belirlenmedi, Gül de nişan hazırlığının sürdüğünü anlatırken "Düğün tarihi belli değil" diyerek bunu doğruladı.

BERK BAKİOĞLU KİMDİR?

Berk Bakioğlu, Kardeşlerim dizisindeki Ayaz Sönmez rolüyle tanınan bir oyuncu. İstanbul Arel Üniversitesi'nde işletme okuyan Bakioğlu, ekrana çıkmadan önce tiyatro eğitimi aldı ve ilk büyük rolünü 2019'da Star TV'de başlayan Sevdim Seni Bir Kere'de, başrol karakteri Yağız'la oynadı.

BERK BAKİOĞLU EVLİLİK GÜZELDİR'DE KİMİ OYNUYOR?

Berk Bakioğlu, TRT 1'in Evlilik Güzeldir dizisinde Sinan karakterini canlandırıyor. Dizinin merkezinde Fikret Kuşkan'ın oynadığı Mesut Bahtiyar var: 30 yıllık nikâh memuru ve beş kız babası.

BERK BAKİOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Berk Bakioğlu 2019'dan bu yana Sevdim Seni Bir Kere, Hicran, Kardeşlerim, Taş Kağıt Makas, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…, Sakıncalı ve Evlilik Güzeldir dizilerinde rol aldı.

Kanal D'de 2022-2023'te yayımlanan Hicran'da Emre Aksoy'u oynadıktan sonra ATV'nin Kardeşlerim dizisine katıldı ve 2023-2024 boyunca Ayaz Sönmez'i canlandırdı. Taş Kağıt Makas'ın Kanal D'deki ikinci sezonunda kadroya girdi. Orada dürüst ve ilkeli bir cumhuriyet savcısı olan Arhan'ı oynadı. Sakıncalı'da ise Ayaz Gökmen rolündeydi.

Sinemada bir işi var: 2023 yapımı Roza.

Bakioğlu bu filmde Hasan'ı oynadı.

BERK BAKİOĞLU ŞİFANUR GÜL İLE NASIL TANIŞTI?

Berk Bakioğlu ile Şifanur Gül, 2019'da yayımlanan Sevdim Seni Bir Kere'nin setinde tanıştı ve dizinin ardından birlikte olmaya başladı. Gül sonraki yıllarda Kırmızı Oda, Hayatımın Şansı, Altın Kafes, Terzi ve Kuş Uçuşu dizilerinde oynadı.