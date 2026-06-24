Berk Ali Çatal kimdir? Altı Üstü İstanbul'un Uzay'ı Berk Ali Çatal kaç yaşında, nereli?

“Altı Üstü İstanbul” dizisinde Uzay karakteriyle izleyici karşısına çıkan Berk Ali Çatal, son dönemde en çok konuşulan genç oyuncular arasında yer alıyor. Performansıyla dikkat çeken Çatal’ın hayatı ve kariyeri araştırma konusu oldu. Berk Ali Çatal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

BERK ALİ ÇATAL KİMDİR?

Berk Ali Çatal, 1995 yılında İstanbul’da doğmuş Türk oyuncudur. Oyunculuğa küçük yaşlarda tiyatro ile başlayan Çatal, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Televizyon dizileri ve tiyatro sahnelerinde yer alarak dikkat çeken bir kariyer geliştirmiştir.

BERK ALİ ÇATAL KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu olan Berk Ali Çatal, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

BERK ALİ ÇATAL NERELİ?

Berk Ali Çatal İstanbul doğumludur ve yaşamının büyük bölümünü burada geçirmiştir.

BERK ALİ ÇATAL’IN KARİYERİ

Berk Ali Çatal, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlamış ve eğitimini tamamladıktan sonra televizyon dizilerinde rol almaya devam etmiştir. En çok “Kardeşlerim” dizisinde canlandırdığı Tolga Barçın karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Genç yaşına rağmen hem tiyatro hem de televizyon projelerinde yer alarak dikkat çekici bir yükseliş göstermiştir.