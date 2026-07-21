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Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yenenler kaç yaşında, nereli?

Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yenenler kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları, dijital projeleri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Berfu Yenenler, son gelişmelerin ardından yeniden merak edilen isimler arasında yer aldı. Kullanıcılar, "Berfu Yenenler kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Berfu Yenenler'in kariyeri nasıl başladı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Berfu Yenenler kimdir? Berfu Yenenler kaç yaşında, nereli?

Magazin dünyasının yakından takip edilen isimlerinden Berfu Yenenler, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Yaşanan son gelişmelerin ardından "Berfu Yenenler kimdir?", "Kaç yaşında, nereli?", "Ne iş yapıyor?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte Berfu Yenenler'in biyografisi, kariyer yolculuğu ve hayatına dair öne çıkan bilgiler...

BERFU YENENLER KİMDİR?

Berfu Yenenler, 1995 yılında dünyaya gelen, model, sunucu ve sosyal medya içerik üreticisidir. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda dördüncü olarak adını duyurdu. Daha sonra televizyon projeleri, dijital platform içerikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Komedyen ve sunucu Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler, iki çocuk annesidir.

BERFU YENENLER KAÇ YAŞINDA?

Berfu Yenenler, 1995 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

BERFU YENENLER NERELİ?

Berfu Yenenler, İstanbul doğumludur.

BERFU YENENLER'İN KARİYERİ

Berfu Yenenler, kariyerine modellik yaparak başladı ve 2015 Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda elde ettiği dereceyle tanındı. Daha sonra sunuculuk ve dijital içerik üreticiliğine yöneldi. Sosyal medya platformlarında yaşam tarzı, aile hayatı ve eğlence odaklı paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi kazandı. Çeşitli marka iş birliklerinde yer alan Yenenler, podcast ve YouTube projeleriyle de dijital medyada aktif çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca televizyon programlarında konuk olarak yer almakta ve sosyal medya içerikleri üretmeye devam etmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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