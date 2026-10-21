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Berfin Ant kimdir, sevgilisi kim? Berfin Ant kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

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Berfin Ant kimdir, sevgilisi kim? Berfin Ant kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
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Oyuncu ve eski Miss Turkey finalisti Berfin Ant, eski sevgilisiyle ilgili yaptığı başvuruyla gündeme geldi. Ant'ın tehdit ve fiziksel saldırı iddiasında bulunduğu belirtilirken, karşı tarafın ise suçlamaları reddederek kendisinin saldırıya uğradığını öne sürdüğü aktarıldı. Peki, Berfin Ant kimdir, sevgilisi kim? Berfin Ant kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde.

Oyuncu Berfin Ant, son dönemde özel hayatına ilişkin gündeme gelen gelişmeyle birlikte araştırılan isimler arasında yer aldı. Eski Miss Turkey finalisti olan Ant'ın, ayrıldığı iş insanı hakkında tehdit ve fiziksel saldırı iddiasıyla savcılığa başvurduğu belirtildi. Özgür A. ise suçlamaları reddederek kendisinin saldırıya uğradığını öne sürdü. Peki,  Berfin Ant kimdir, sevgilisi kim? Berfin Ant kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Detaylar...

BERFİN ANT KİMDİR?

Berfin Ant, oyunculuk kariyeriyle tanınan ve daha önce Miss Turkey finalisti olarak da gündeme gelen isimlerden biridir. 1 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelen Ant'ın doğum yeri ve memleketi Adana olarak belirtilmektedir.

Berfin Ant'ın eğitim bilgisi ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi şeklindedir. Oyunculuk çalışmalarının yanı sıra eğitim hayatıyla da araştırılan Ant hakkında doğum tarihi, yaş ve fiziksel özellikleri gibi bilgiler de merak edilmektedir.

BERFİN ANT SEVGİLİSİ KİM?

Berfin Ant'ın sevgilisi olup olmadığı ve özel hayatı, hakkında yapılan aramalarda öne çıkan konular arasında yer alıyor. Ant'ın ayrıldığı iş insanı Özgür A. hakkında tehdit ve fiziksel saldırı iddiasıyla savcılığa başvurduğu belirtildi.

Özgür A. ise söz konusu suçlamaları reddederek kendisinin saldırıya uğradığını öne sürdü. Tarafların karşılıklı iddiaları nedeniyle gündeme gelen olayın ardından Berfin Ant'ın özel hayatı da merak konusu oldu.

BERFİN ANT KAÇ YAŞINDA NERELİ?

01 Ocak 1999 doğumlu olduğu belirtilen Berfin Ant, 21 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 27 yaşındadır. Ant'ın doğum yeri Adana, memleketi ise Adana olarak belirtilmektedir.

Berfin Ant'ın burç bilgisi Oğlak burcu olarak verilmektedir. Oğlak burcu tarihleri 22 Aralık ile 19 Ocak arasındadır.

Ant'ın boyu 1,77 metre, kilosu ise 53 kilogram olarak belirtilmektedir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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