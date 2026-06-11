İstanbul'da yürütüldüğü belirtilen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına ilişkin ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındı. Peki, Beren Saat ve Kenan Doğulu gözaltına mı alındı? Kenan Doğulu Beren Saat neden gözaltına alındı? Detaylar...

BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU GÖZALTINA MI ALINDI?

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi ünlü oyuncu Beren Saat'in de bulunduğu iddia edildi. Soruşturmaya ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, operasyonun kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

KENAN DOĞULU BEREN SAAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık muayenelerinin tamamlanmasının ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'de bulunan yerleşkesine sevk edildi. Soruşturmanın kapsamı ve operasyonun detaylarına ilişkin yeni bilgilerin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.