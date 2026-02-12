Haberler

Beren Saat şarkı mı çıkardı? Beren Saat'in çıkardığı şarkının ismi nedir?

Yıllardır ekranlarda hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Beren Saat, şimdi kariyerine bambaşka bir yön ekledi. Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olan Saat, Kenan Doğulu ile sanat dolu evliliğini bu kez profesyonel bir müzik projesine taşıdı. Peki, Beren Saat şarkı mı çıkardı? Beren Saat'in çıkardığı İngilizce şarkısının ismi nedir? Detaylar haberimizde.

Yıllardır hem güzelliği hem de oyunculuğuyla adından söz ettiren Beren Saat, kariyerine yepyeni bir boyut ekledi. Türk televizyonunun sevilen yüzlerinden biri olan Saat, şimdi de müzik dünyasında kendine yer açtı. Özellikle Kenan Doğulu ile sürdürdüğü sanat dolu evlilik, Beren Saat'in profesyonel müzik projesinde ön plana çıkan en önemli detaylardan biri oldu. Peki, Beren Saat şarkı mı çıkardı? Beren Saat'in çıkardığı İngilizce şarkısının ismi nedir, nereden dinlenir? Detaylar...

BEREN SAAT ŞARKI MI ÇIKARDI?

Evet, Beren Saat artık yalnızca ekranlarda değil, müzik platformlarında da yer alıyor. Uzun yıllar boyunca sadece oyunculuğuyla gündemde olan Saat, Kenan Doğulu'nun müzik dünyasındaki etkisiyle cesur bir adım atarak İngilizce bir single ile dinleyici karşısına çıktı.

Beren Saat'in müzik dünyasına girişi, hem hayranları hem de sektör tarafından merakla karşılandı. Oyunculuğunun yanı sıra müzik alanındaki yeteneğini de gözler önüne sermeyi amaçlayan bu proje, Saat'in çok yönlü sanat kariyerine yeni bir halka ekliyor.

BEREN SAAT'İN ÇIKARDIĞI İNGİLİZCE ŞARKISININ İSMİ NEDİR?

Beren Saat'in müzik yolculuğunda ilk adımı, "CapitaliZoo" isimli İngilizce single'ı oldu. Dijital platformlarda yayınlanan bu şarkı, kısa sürede büyük ilgi gördü. Özellikle aranjesinde Kenan Doğulu'nun imzasının bulunması, projenin kalitesini ve profesyonelliğini ortaya koyuyor.

Single, Beren Saat'in sadece oyunculukla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda müzik alanında da kendini ifade edebileceğini kanıtlıyor. Dinleyiciler, Beren Saat'in güçlü vokali ve farklı yorumuyla tanışma fırsatı buluyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
