Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? 25 Mayıs benzin motorin akaryakıt fiyatları!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (BENZİN – MOTORİN – LPG)

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle değişkenliğini sürdürüyor. Türkiye genelinde benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilirken, “Benzine zam geldi mi?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” soruları gündemde yer alıyor.

25 Mayıs 2026 itibarıyla büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde şekilleniyor:

BENZİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

İstanbul Avrupa Yakası: 65,10 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 64,97 TL

Ankara: 66,08 TL

İzmir: 66,36 TL

MOTORİN (MAZOT) LİTRE FİYATI KAÇ TL?

İstanbul Avrupa Yakası: 67,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 66,90 TL

Ankara: 68,16 TL

İzmir: 68,43 TL

LPG FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 33,29 TL

Ankara: 33,87 TL

İzmir: 33,69 TL

AKARYAKITTA ZAM VE İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt fiyatlarında değişiklikler genellikle gece yarısından sonra pompaya yansıtılıyor. Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında dönemsel artış ve indirimler yaşanabiliyor. Bu nedenle “Benzine indirim gelecek mi?” ve “Mazota zam var mı?” soruları sıkça araştırılıyor.