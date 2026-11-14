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BEN SANA İNANIYORUM OYUNCU KADROSU: Ben Sana İnanıyorum oyuncuları kimler?

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BEN SANA İNANIYORUM OYUNCU KADROSU: Ben Sana İnanıyorum oyuncuları kimler?
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Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum filmi, vizyona girmesinin ardından izleyicilerin ilgisini çekti. Filmin hikâyesi kadar oyuncu kadrosu da merak edilirken, Ben Sana İnanıyorum filminde hangi oyuncuların rol aldığı araştırılmaya başlandı. Peki, Ben Sana İnanıyorum oyuncuları kimler? Ben Sana İnanıyorum oyuncu kadrosu haberimizde.

Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum filmi, 13 Kasım 2026'da sinemalarda izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği komedi filminin vizyona girmesiyle birlikte oyuncu kadrosu da merak konusu oldu. Filmde Mahsun Karaca'ya eşlik eden oyuncuların kim olduğu, hangi karakterleri canlandırdıkları ve yapımın hikâyesi araştırılıyor. Peki, Ben Sana İnanıyorum oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

BEN SANA İNANIYORUM OYUNCULARI KİMLER?

Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum filminin oyuncu kadrosunda Mahsun Karaca, Mahir İpek, Levent Ülgen, Mine Kılıç, Gürhan Altundaşar, Gülhan Tekin, Murat Öner ve Şiva Behrouzfar yer alıyor. Filmin başrolünü Mahsun Karaca üstlenirken, oyuncu kadrosunda farklı sinema ve televizyon projelerinden tanınan isimler bir araya geliyor.

Ben Sana İnanıyorum oyuncu kadrosu:

Mahsun Karaca

Mahir İpek

Levent Ülgen

Mine Kılıç

Gürhan Altundaşar

Gülhan Tekin

Murat Öner

Şiva Behrouzfar

BEN SANA İNANIYORUM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, başarılı bir avukat olmayı ve saygın müşteriler edinmeyi hedefleyen Mahsun'un başından geçenleri konu alıyor. Eniştesi Sabri'nin önerisiyle internete reklam veren Mahsun'un yolu, yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Mümin ile kesişiyor.

Ev hapsi cezasıyla serbest bırakılan Mümin'in kalacak yeri olmadığı için Mahsun'un yanına yerleşmesi, genç avukatın hayatını değiştiriyor. Kendini alışık olmadığı tehlikeli bir çevrenin ortasında bulan Mahsun, bir yandan Mümin'den kurtulmaya çalışırken diğer yandan zarar gören mesleki itibarını yeniden kazanmanın yollarını arıyor.

BEN SANA İNANIYORUM FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Yapımın senaryosunu Cihan Talay ve Beste Bilir kaleme alıyor. Filmin yapımcılığını ise MGX Film ve Safe Yapım üstleniyor.

BEN SANA İNANIYORUM FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum, 13 Kasım 2026 tarihinde Türkiye'de vizyona girdi. Komedi türündeki filmin süresi kaynaklara göre 103-104 dakika olarak listeleniyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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