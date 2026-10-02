Belçika Türkiye maçı hakemi kim, Belçika Türkiye maçını kim yönetiyor?

Gruptaki ilk iki maçından puansız ayrılan millilerimiz, bu akşam Belçika karşısında hem galibiyet hem de moral arayacak. Grup sıralaması açısından büyük önem taşıyan bu mücadelede, sahadaki 22 oyuncu kadar düdüğü çalacak isim de karşılaşmanın en çok konuşulacak figürlerinden biri olacak. Futbolseverler, maçı yönetecek hakemin kim olduğunu, hangi ülkeden geldiğini ve yardımcılarının kimler olacağını araştırıyor. Peki, Belçika- Türkiye maçının hakemi kim, karşılaşmayı kim yönetiyor? Haberimizde tüm ayrıntıları derledik.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ KİM?

Belçika ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. UEFA'nın kritik maçlarda görevlendirdiği hakemler arasında yer alan Saggi, bu akşam millilerimizin Liege'deki mücadelesinde sahada düdük çalacak.

ROHİT SAGGİ KİMDİR?

Rohit Saggi, Norveç Futbol Federasyonu'na bağlı FIFA kokartlı hakemlerden biri. Ülkesinin üst düzey liglerinde uzun süredir görev yapan Saggi, UEFA organizasyonlarında da düdük çalan Norveçli hakemler arasında bulunuyor. Uluslar Ligi'nde görev alması, Avrupa futbolunun önemli karşılaşmalarında kendisine duyulan güvenin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇINDA VAR HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın video yardımcı hakemliği görevini ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert üstlenecek. Alman futbolunun deneyimli hakemlerinden olan Dankert, maç boyunca VAR odasından tartışmalı pozisyonları takip ederek saha hakemine destek verecek.

DÖRDÜNCÜ HAKEM KİM?

Belçika-Türkiye mücadelesinde dördüncü hakem olarak ise Marius Hansen Grotta görev yapacak. Böylece karşılaşmanın saha içi hakem ekibi ağırlıklı olarak Norveçli isimlerden oluşacak.

HAKEM KADROSUNDA NORVEÇ VE ALMANYA İMZASI

UEFA'nın bu karşılaşma için belirlediği hakem kadrosunda Norveç ve Almanya federasyonlarından isimler öne çıkıyor. Sahada Norveçli hakemlerin görev yapacağı mücadelede, VAR'da Alman bir hakemin bulunması dikkat çekiyor. Grup sıralaması açısından büyük önem taşıyan maçta, hakem kararlarının da karşılaşmanın seyrini etkileyebilecek unsurlar arasında olması bekleniyor.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mücadele, 2 Ekim 2026 Cuma günü, yani bugün Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. ATV; Digiturk ve D-Smart'ta 25. kanal, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+'ta ise 24. kanal üzerinden izlenebiliyor. Maçı internetten takip etmek isteyenler ise ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünü kullanabilecek.

MİLLİLER İLK PUAN PEŞİNDE

Gruptaki ilk iki maçında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 mağlup olan A Milli Takımımız, Belçika karşısında puanla tanışmak istiyor. Rohit Saggi'nin düdüğüyle başlayacak mücadelede, millilerimizin Liege'den olumlu bir sonuçla dönmesi futbolseverlerin en büyük beklentisi.