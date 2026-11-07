beIN SPORTS tek maç satın alma var mı? TOD tek maç paketi var mı, kaç TL?

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Beın SPORTS'un dijital platformu TOD'da tek bir maçı satın alma seçeneği bulunmuyor. Bazı satış sayfalarında yer alan "tek maç satın al" ifadesi ise tek bir maç için değil, 30 günlük erişim sağlayan tek kullanımlık kuponları kapsıyor. İşte beIN SPORTS ve TOD'da maç izleme seçenekleri ve paket fiyatları.

BEIN SPORTS TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

Hayır, beIN SPORTS'ta tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor. Süper Lig maçlarını izlemek isteyen futbolseverlerin, beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden aylık ya da yıllık paketlerden birini satın alması gerekiyor.

TOD TEK MAÇ PAKETİ VAR MI?

TOD'da yalnızca tek bir maçı izlemeye yönelik standart bir paket bulunmuyor. Ekim 2026 itibarıyla platformda tek maç satın alma paketi yer almıyor. Bazı satış sayfalarında "tek maç satın al" olarak tanıtılan seçenekler, aslında 30 gün boyunca tüm Süper Lig maçlarına erişim sağlayan tek kullanımlık kuponlar.

TOD AYLIK SÜPER LİG PAKETİ KAÇ TL?

TOD'un aylık Süper Lig paketi 1.590 TL'den satılıyor. Tek kullanımlık kupon olarak sunulan paket, 30 gün boyunca yayın kapsamındaki tüm Süper Lig maçlarına erişim imkânı tanıyor. Paket otomatik olarak yenilenmiyor ve aynı anda tek bir cihazda kullanılabiliyor. Yalnızca birkaç maçı izlemek isteyen futbolseverler için en uygun seçenek bu aylık paket olarak öne çıkıyor.

TOD PAKET FİYATLARI 2026

TOD'da Süper Lig maçlarını izlemek için sunulan paketler şöyle:

Aylık Süper Lig Paketi: 1.590 TL (30 gün, tek kullanımlık kupon)

Taraftar Paketi: Yıllık 5.988 TL (aylık 499 TL taksitle)

Yıldız Dolu Paketi: Yıllık 7.188 TL (aylık 599 TL taksitle)

Taraftar Paketi, seçilen takımın Süper Lig maçlarını kapsıyor. Yıldız Dolu Paketi ise tüm Süper Lig maçlarını içeriyor. Yıllık paketlerdeki aylık tutarlar ayrı bir aylık ücret değil, yıllık ücretin taksitlerini ifade ediyor.

TOD PAKETİ NASIL SATIN ALINIR?

TOD paketi satın almak için şu adımlar izlenebilir:

1. TOD'un resmi internet sitesine ya da mobil uygulamasına giriş yapın.

2. Hesabınız yoksa yeni bir üyelik oluşturun.

3. Satış ekranından size uygun paketi seçin.

4. Ödeme işlemini tamamlayın.

5. Aylık kupon satın aldıysanız kupon kodunu TOD hesabınızda etkinleştirin.

Satın alma işleminden önce izlemek istediğiniz maçın yayın kapsamında olup olmadığını, kullanacağınız cihazın desteklenip desteklenmediğini ve toplam ücreti kontrol etmeniz öneriliyor.

BEIN SPORTS MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

beIN SPORTS kanallarındaki maçlar, televizyonda Digiturk platformu üzerinden izlenebiliyor. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan yayın yapıyor. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD'u tercih edebiliyor. TOD yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden ulaşılabiliyor.

BEIN SPORTS ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, beIN SPORTS kanalları şifresiz yayın yapmıyor. Kanallardaki maçları izlemek için Digiturk ya da TOD aboneliği gerekiyor.