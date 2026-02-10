Zorlu PSM'de düzenlenmesi planlanan Behemoth konseri iptal edildi: Yetkililer, programda yer alan Behemoth ve Slaughter To Prevail etkinliklerinin toplumun hassasiyetleri nedeniyle uygun bulunmadığını açıkladı. Kararla birlikte müzikseverler planlanan iki metal konserinin de gerçekleştirilmemiş olacağını öğrendi.Peki, Behemoth konseri iptal mi oldu, Slaughter to Prevail konseri iptal mi oldu?

BEHEMOTH VE SLAUGHTER TO PREVAIL KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da müzikseverleri heyecanlandıran iki metal konseri, Beşiktaş Kaymakamlığı kararıyla iptal edildi. 10 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan Slaughter To Prevail ve 11 Şubat'taki Behemoth konserleri, toplumsal değerlerle bağdaşmadığı gerekçesiyle yasaklandı.

ETKİNLİKLERİN İPTAL NEDENİ

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, konserlerin "toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması" nedeniyle toplumun farklı kesimlerinden yoğun tepki aldığı belirtildi. Bu karar, toplumsal hassasiyetlerin gözetilmesi amacıyla alındı.

ZORLU PSM VE ZORLU CENTER'DA TÜM ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Açıklamada ayrıca, Zorlu PSM ve Zorlu Center içinde 10 Şubat saat 00:01'den 11 Şubat saat 23:59'a kadar tüm konser, festival, toplu ve biletli etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Böylece iki günlük süre boyunca mekânlarda hiçbir büyük organizasyon gerçekleştirilemeyecek.

MÜZİKSEVERLERİN TEPKİLERİ

Konser iptalleri, sosyal medyada geniş yankı buldu. Metal müzik tutkunları, özellikle Behemoth'un İstanbul performansının iptal edilmesine şaşkınlık ve üzüntüyle tepki gösterdi.