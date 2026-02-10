Behemoth konseri iptal mi oldu, Slaughter to Prevail konseri iptal mi oldu?
İstanbul'da bu hafta sahne alması planlanan Polonyalı metal grubu Behemoth'un konseri, Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından "toplumsal değerlerle bağdaşmadığı" gerekçesiyle iptal edildi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki etkinliğe bir gün kala alınan kararla grubun 11?Şubat'taki performansı iptal edilirken, aynı kapsamda Slaughter To Prevail'ın konseri de gerçekleştirilemeyecek.
Zorlu PSM'de düzenlenmesi planlanan Behemoth konseri iptal edildi: Yetkililer, programda yer alan Behemoth ve Slaughter To Prevail etkinliklerinin toplumun hassasiyetleri nedeniyle uygun bulunmadığını açıkladı. Kararla birlikte müzikseverler planlanan iki metal konserinin de gerçekleştirilmemiş olacağını öğrendi.
BEHEMOTH VE SLAUGHTER TO PREVAIL KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ
İstanbul'da müzikseverleri heyecanlandıran iki metal konseri, Beşiktaş Kaymakamlığı kararıyla iptal edildi. 10 Şubat'ta gerçekleşmesi planlanan Slaughter To Prevail ve 11 Şubat'taki Behemoth konserleri, toplumsal değerlerle bağdaşmadığı gerekçesiyle yasaklandı.
ETKİNLİKLERİN İPTAL NEDENİ
Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, konserlerin "toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması" nedeniyle toplumun farklı kesimlerinden yoğun tepki aldığı belirtildi. Bu karar, toplumsal hassasiyetlerin gözetilmesi amacıyla alındı.
ZORLU PSM VE ZORLU CENTER'DA TÜM ETKİNLİKLER YASAKLANDI
Açıklamada ayrıca, Zorlu PSM ve Zorlu Center içinde 10 Şubat saat 00:01'den 11 Şubat saat 23:59'a kadar tüm konser, festival, toplu ve biletli etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Böylece iki günlük süre boyunca mekânlarda hiçbir büyük organizasyon gerçekleştirilemeyecek.
MÜZİKSEVERLERİN TEPKİLERİ
Konser iptalleri, sosyal medyada geniş yankı buldu. Metal müzik tutkunları, özellikle Behemoth'un İstanbul performansının iptal edilmesine şaşkınlık ve üzüntüyle tepki gösterdi.