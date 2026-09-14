Behçet Yalın Özkara'nın akademik kariyeri ve eğitim geçmişi merak konusu oldu. İşletme alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Özkara'nın görev yaptığı üniversite ve akademik geçmişine ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Behçet Yalın Özkara kimdir, hangi üniversitede? Behçet Yalın Özkara kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

BEHÇET YALIN ÖZKARA KİMDİR?

Behçet Yalın Özkara, akademik çalışmalarını işletme alanında sürdüren bir akademisyendir. Kurum bilgilerinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü ve Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı bünyesinde yer aldığı belirtilmektedir.

Özkara'nın eğitim geçmişi farklı akademik alanları kapsayan bir yapıya sahiptir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde İşletme alanında lisans ve doktora eğitimi alan Özkara, Hacettepe Üniversitesi'nde Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış alanında yüksek lisans yaptı. Bunun yanında Anadolu Üniversitesi'nde İktisat lisansı ile Pazarlama ve Reklamcılık ile Dış Ticaret alanlarında ön lisans eğitimleri aldı.

Mesleki kariyerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Özkara, 2018 yılından itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde doçent doktor olarak görevini sürdürmektedir.

BEHÇET YALIN ÖZKARA HANGİ ÜNİVERSİTEDE?

Behçet Yalın Özkara, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde görev yapmaktadır. Kurum bilgilerinde bağlı olduğu akademik birim Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı olarak yer almaktadır.

Özkara'nın akademik geçmişinde de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi önemli bir yere sahiptir. 2002-2008 yılları arasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimi alan Özkara, 2011-2015 yılları arasında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme doktora programında eğitim gördü.

2011-2015 döneminde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Özkara, 2018 yılından itibaren aynı fakültenin İşletme Bölümü'nde doçent doktor olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

BEHÇET YALIN ÖZKARA KAÇ YAŞINDA?

Behçet Yalın Özkara'nın 42 yaşında olduğu belirtilmektedir.

BEHÇET YALIN ÖZKARA NERELİ?

Behçet Yalın Özkara'nın Adana doğumlu olduğu bazı kaynaklarda belirtilmektedir.

AKADEMİK EĞİTİM GEÇMİŞİ

Behçet Yalın Özkara'nın eğitim geçmişi 2002-2015 yılları arasındaki farklı programlardan oluşmaktadır. Eğitim bilgileri şu şekildedir:

2011-2015: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme doktora programı

2009-2011: Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü lisans programı

2009-2011: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış yüksek lisans programı

2007-2009: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü ön lisans programı

2002-2008: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü lisans programı

2003-2006: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Dış Ticaret Bölümü ön lisans programı

AKADEMİK KARİYERİ

Behçet Yalın Özkara'nın akademik kariyerinde ilk görevlerinden biri Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'ndeki araştırma görevliliği oldu. Özkara, 2009-2010 yıllarında bu görevde bulundu.

2011-2015 yılları arasında ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

2015 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme doktora programını tamamlayan Özkara, 2018 yılından itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde doçent doktor olarak görev yapmaktadır.

DOKTORA ÇALIŞMASI

Behçet Yalın Özkara'nın 2015 yılında tamamladığı doktora çalışmasının başlığı, “Tüketicilerin çevrimiçi bilgi aramaları bağlamında akış deneyiminin bilgiden tatmin üzerindeki etkisinin araştırılması” şeklindedir.

Doktora çalışması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme doktora programı kapsamında gerçekleştirilmiştir.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Behçet Yalın Özkara'nın kurum bilgilerinde WoS araştırma alanı Sosyal Bilimler (Soc) olarak belirtilmektedir. AVESIS araştırma alanı ise İşletme şeklinde yer almaktadır.

Kurum bilgilerine göre Özkara, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı kapsamında görev yapmaktadır.