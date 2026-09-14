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Mourinho dayanamadı, isyan etti: Sizden bıktım

Mourinho dayanamadı, isyan etti: Sizden bıktım
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Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Rayo Vallecano maçının ardından ses getiren açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, basın mensuplarını şaşırtan sözlere imza atarak "Bir hafta içinde 3 maç oynamak zorunda olmanın en zor kısmı, bir hafta içinde 6 basın toplantısı yapmak. Sizden bıktım, siz de benden bıktınız. Artık bana soracak sorunuz bile kalmadı'' dedi. Bu sözler İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı ve Mourinho'ya eleştirilerin yöneltilmesine neden oldu.

  • Jose Mourinho, Rayo Vallecano maçı sonrası basın toplantısında gazetecilere "Sizden bıktım" dedi.
  • Mourinho, bir haftada 3 maç oynamanın en zor kısmının 6 basın toplantısı yapmak olduğunu söyledi.
  • Mourinho'nun sözleri İspanyol basınında geniş yer buldu.

Real Madrid’in dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Rayo Vallecano karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu. Yoğun maç temposundan çok basın mensuplarıyla bir araya gelmekten ve aynı eleştirileri duymaktan yorulduğunu dile getiren Portekizli teknik adam, toplantıya damgasını vuran ifadeler kullandı.

''SİZDEN BIKTIM''

Gazetecilere sitem eden tecrübeli çalıştırıcı, "Bir hafta içinde 3 maç oynamak zorunda olmanın en zor kısmı, bir hafta içinde 6 basın toplantısı yapmak. Sizden bıktım, siz de benden bıktınız. Sürekli aynı soruları soruyorsunuz ve sürekli aynı cevapları veriyorum. Bana yaptığını eleştiriler bile aynı. Artık bana soracak sorunuz bile kalmadı" diyerek salondakileri şaşkınlığa uğrattı.

İSPANYOLLAR ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDE

Mourinho'nun bu sürpriz çıkışı İspanyol basınında büyük bir yankı uyandırdı. Medya mensuplarına yönelik tutumu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Portekizli teknik adamın bu sözleri, İspanyol gazete ve televizyonlarında geniş yer buldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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