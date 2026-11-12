Begüm Özbek kimdir? Begüm Özbek kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı?

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1990'lı yıllarda podyumların tanınan isimleri arasında yer alan Begüm Özbek, modellik kariyerinin ardından yöneldiği farklı alanlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Genç yaşta başladığı mankenlik mesleğini bırakarak ABD'de turizm ve otelcilik alanında çalışan, daha sonra yoga eğitmenliğine yönelen Özbek'in hayatı merak ediliyor. Peki, Begüm Özbek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Begüm Özbek evli mi, çocuğu var mı? İşte eski modelin kariyeri ve özel yaşamına ilişkin bilinenler.

BEGÜM ÖZBEK KİMDİR?

Begüm Özbek, 1990'lı yıllarda modellik kariyeriyle tanınan, daha sonra turizm ve otelcilik sektöründe çalışan ve yoga eğitmenliği yapan isimlerden biridir. Modelliğe 17 yaşında başlayan Özbek, Miss Model of Turkey yarışmasında birincilik elde etti. Bu başarısının ardından uluslararası bir yarışmada Türkiye'yi temsil eden eski model, 1989 yılında Almanya'da düzenlenen Miss Model of the World yarışmasını dördüncü sırada tamamladı.

1990'lı yıllarda özellikle defilelerde yer alan Özbek, dönemin tanınan mankenleri arasında gösterildi. Podyum kariyerinin ardından farklı bir meslek alanına yönelmeye karar veren Özbek, turizm ve otelcilik eğitimi almak ve bu sektörde çalışmak üzere ABD'ye gitti.

Özbek, ABD'de otel ve restoran yönetimi alanında eğitim aldı. Ardından uzun yıllar farklı otel markalarında çeşitli görevlerde çalışarak yöneticilik yaptı. 2023 yılında verdiği röportajda ABD'de toplam 15 yıl çalıştığını anlatan eski model, Türkiye'ye döndükten sonra da otelcilik alanındaki kariyerini sürdürdü.

BEGÜM ÖZBEK KAÇ YAŞINDA?

Begüm Özbek'in doğum tarihine ilişkin doğrulanmış ve güncel bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmış değil. Geçmiş yıllarda yayımlanan bazı haberlerde 48 yaşında olduğu belirtilen Özbek hakkında, Kasım 2026 itibarıyla kesin yaşını ortaya koyan güncel bir açıklama bulunmuyor.

BEGÜM ÖZBEK NERELİ?

Begüm Özbek, İstanbul doğumlu. Jivamukti Yoga'nın eğitmen profilinde yer alan biyografik bilgilere göre İstanbul'da doğup büyüyen Özbek, yaşamının farklı dönemlerinde ABD'de de bulundu.

Otelcilik alanındaki eğitimi ve mesleki çalışmaları nedeniyle uzun yıllar ABD'de yaşayan Özbek, daha sonra Türkiye'ye döndü. Günümüzde İstanbul'da çeşitli noktalarda Jivamukti Yoga dersleri veriyor.

BEGÜM ÖZBEK EVLİ Mİ?

Begüm Özbek'in özel yaşamı hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı. Kasım 2026 itibarıyla evli olduğuna ilişkin doğrulanmış güncel bir açıklama bulunmuyor.

Özbek, geçmişte dönemin başbakanı Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde yer aldı. 1990'lı yıllarda başlayan ve yaklaşık dört yıl sürdüğü belirtilen ilişki evlilikle sonuçlanmadı.

Daha sonraki yıllarda reklamcı Çağın Keskin ile birliktelik yaşayan Özbek'in bu ilişki sırasında nişanlandığı, ancak çiftin evlilik gerçekleşmeden ayrıldığı basına yansıdı.

BEGÜM ÖZBEK'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Begüm Özbek'in çocuk sahibi olup olmadığına ilişkin kamuoyuna yapılmış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.