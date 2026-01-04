Bedri Usta olayı nedir? Bedri Usta'ya soruşturma mı açıldı, neden açıldı?

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan "Bedri Usta" tartışması, kamuoyunun dikkatini fahiş fiyat iddialarına çevirdi. İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren ünlü kebapçıya yönelik paylaşımlar sonrası "Bedri Usta'ya soruşturma mı açıldı?", "Bu süreç nasıl başladı ve neden yargıya taşındı?" soruları merak konusu oldu. Hem sosyal medyadaki tepkiler hem de resmî kurumların devreye girmesiyle büyüyen olayın perde arkasındaki detaylar yakından takip ediliyor.

BEDRİ USTA'YA SORUŞTURMA MI AÇILDI?

Evet. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kadıköy Kalamış'ta faaliyet gösteren "Bedri Usta Kebap" isimli işletme ve işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve yapılan ihbarlar üzerine açıldığı bildirildi.

BEDRİ USTA'YA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Soruşturmanın temel gerekçesi, işletmeye yönelik fahiş fiyat uygulandığı iddiaları oldu. Sosyal medyada bir kullanıcının restoran fiyatlarını eleştirmesi ve adisyon paylaşmasının ardından, işletme sahibinin bu paylaşımı alıntılayarak kullandığı ifadeler kamuoyunda tepki çekti. Bunun üzerine savcılık, yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin iddiaları incelemek üzere harekete geçti.

BEDRİ USTA OLAYI NEDİR?

Olay, bir sosyal medya kullanıcısının "Bedri Usta" adlı mekânda yemek fiyatlarını pahalı bularak paylaşım yapmasıyla başladı. İşletme sahibi Bedrettin Aydoğdu'nun, bu paylaşımı alıntılayarak "Senin takipçin az, paylaşayım da adam gör" şeklinde bir ifade kullanması tepkilere yol açtı. Gelen eleştiriler sonrası Aydoğdu özür açıklaması yaptı. Sürecin ardından Ticaret Bakanlığı inceleme başlatırken, savcılık da adli soruşturma sürecini devreye aldı.

BEDRİ USTA KİMDİR?

"Bedri Usta", İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Kalamış semtinde bulunan ve kebaplarıyla bilinen bir restoran olarak tanınıyor. İşletmenin sahibi Bedrettin Aydoğdu, son dönemde sosyal medyada gündem olan fiyat tartışmaları ve paylaşımlar nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekti. Hakkında başlatılan soruşturma süreci, iddiaların hukuki boyutuyla değerlendirilmesi amacıyla devam ediyor.