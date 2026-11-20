BDDK konut kredisi düzenlemesi, ev alırken çekilen kredide uygulanan yüzde 75'lik kesintinin kapsamını daralttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 19 Kasım 2026 tarihli ve 11604 sayılı kararına göre bu kesinti artık tüketicinin kendisinin, eşinin ya da 18 yaş altındaki çocuklarının en az iki konutu varsa uygulanacak. Tek evi olanlar sınırlamanın dışında kaldı.

BDDK KONUT KREDİSİ DÜZENLEMESİ NEDİR?

Düzenleme, bankaların konut kredisinde verebileceği en yüksek tutarla ilgili. Kredi tutarının teminat olarak alınan evin değerine oranı, BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli ve 11364 sayılı kararıyla belirlenmişti. Yeni karar bu oranlara dokunmuyor; oranın hangi tüketiciler için yüzde 75 düşürüleceğini yeniden tanımlıyor.

Karar 20 Kasım'da duyuruldu ve BDDK'nın internet sitesindeki mevzuat bölümünde yayımlandı. Dayanağı, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12. maddesi. Kurul aynı toplantıda kredi kartı asgari ödeme oranlarını da değiştirdi (11605 sayılı karar): limiti 100 bin lira ve altındaki kartlarda dönem borcunun yüzde 20'si, 100 bin ile 200 bin lira arasındakilerde yüzde 30'u, 200 bin liranın üzerindekilerde yüzde 40'ı.

EVİ OLAN İKİNCİ EV İÇİN KREDİ ÇEKEBİLİR Mİ?

Evet. Tek konutu olan biri, ikinci evi için artık 29 Ocak 2026 kararındaki oranlarla, yüzde 75'lik kesinti olmadan kredi kullanabilecek. 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul kararıyla, tüketicinin kendisinin, eşinin ya da 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa bu oran yüzde 75 azaltılarak uygulanıyordu. Ev sahibi olan biri bu yüzden ikinci evi için çok daha düşük kredi alabiliyordu.

Yeni kararla eşik ikiye çıktı. Aile adına en az iki konut varsa yeni alınacak ev için çekilen kredide kesinti sürüyor. BDDK'nın belirlediği oran bankanın verebileceği en yüksek tutarı gösteriyor; kredinin onayı yine bankanın değerlendirmesine bağlı.

HİSSELİ TAPUSU OLANLAR İÇİN NE DEĞİŞTİ?

Herhangi bir konutta yüzde 50 ya da daha az hissesi olanların o konutu, ev sayısı hesaplanırken dikkate alınmayacak. İkiden fazla konutta hisseli tapusu olanlar bu istisnadan yararlanamıyor. Kural, 2023 tarihli 10656 sayılı kararın hisseli konutlarla ilgili kısmının bundan sonra nasıl uygulanacağını belirliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKILAN EV SAYILIYOR MU?

Bir tanesi sayılmıyor. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edildiği için yıkılan ya da hakkında yıkım kararı alınan konutlardan yalnız biri, ev sahipliği değerlendirmesinde hesaba katılmayacak.

HANGİ KREDİLER KAPSAMDA?

Karar, konut almak için kullanılan kredileri ve evin teminat gösterildiği diğer kredileri kapsıyor. Taşıt kredileri, konut teminatlı olsa bile düzenlemenin dışında.

DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Kurul kararında ayrı bir yürürlük tarihi yazmıyor. Kararda, metnin Kuruluş Birliklerine duyurulması ve Kurumun internet sitesinde yayımlanması hükmü var. Bankaların yeni kuralı hangi tarihten itibaren uygulayacağına dair bir açıklama yapılmadı.