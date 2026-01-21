Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu kimdir? Ayhan Mutlu gözaltına mı alındı?

Bayrampaşa Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturması gündemi sarsmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında öne çıkan isimlerden biri de Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu. Peki, Ayhan Mutlu kimdir ve soruşturmadaki rolü nedir? Detaylar...

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI HASAN MUTLU'NUN KARDEŞİ AYHAN MUTLU KİMDİR?

Ayhan Mutlu, belediyedeki yolsuzluk iddialarıyla ilişkilendirilen kişiler arasında yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, belediyedeki bazı kamu görevlileri ve şüphelilere yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla Ayhan Mutlu'nun adı da geçiyor.

AYHAN MUTLU GÖZALTINA MI ALINDI?

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, toplam 13 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Bu operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alınırken, bir şüpheli halen aranıyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu'nun da gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet, intikap ve ihaleye fesat karıştırmak bulunuyor.

BELEDİYE BAŞKANI MUTLU TUTUKLANMIŞTI

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma, Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil toplam 26 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanmıştı. Ayrıca mahkeme, 19 kişi hakkında adli kontrol kararı vermişti.

Soruşturmanın odağında, belediyeye yönelik bir dizi rüşvet ve yolsuzluk iddiası yer alıyor. Tutuklanan Belediye Başkanı Mutlu, 3 milyon liralık yolsuzluk iddialarını reddetmiş, görevinden uzaklaştırılmıştı. Bu kapsamda Ayhan Mutlu'nun gözaltına alınması, soruşturmanın aile boyutunu da gözler önüne seriyor.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ'NDE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarını titizlikle soruşturuyor. Soruşturma kapsamında yeni müştekiler, tanık ifadeleri ve dijital deliller inceleniyor. 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi ve operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesi, soruşturmanın hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor.