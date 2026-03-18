Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İstanbul'da bayram boyunca otobüs, metro, Marmaray, metrobüs kaç gün ücretsiz olacak?

Ramazan Bayramı yaklaşırken İstanbul'da toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Otobüs, metro, Marmaray ve metrobüs hatlarında uygulanacak karar, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken, ücretsiz ulaşımın kaç gün süreceği de araştırılıyor. Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İstanbul'da bayram boyunca otobüs, metro, Marmaray, metrobüs kaç gün ücretsiz olacak?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açıklamasına göre, 20-22 Mart 2026 tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Uygulamadan, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

BAYRAM BOYUNCA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ OLACAK?

Toplu taşıma, Ramazan Bayramı'nın 1., 2. ve 3. günlerini kapsayan toplam 3 gün boyunca (20-21-22 Mart) ücretsiz olarak hizmet verecek.

OTOBÜS ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Evet, İETT bünyesinde hizmet veren tüm otobüsler bayram boyunca ücretsiz olacak. Ayrıca yoğunluk yaşanması durumunda ek seferlerle hizmetin kesintisiz sürdürülmesi planlanıyor.

METRO ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Evet, İBB'ye bağlı tüm raylı sistemler (metro ve tramvay hatları) bayram süresince ücretsiz olarak kullanılabilecek. Seferler yoğunluğa göre artırılabilecek.

MARMARAY ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Bayram süresince şehir genelindeki toplu ulaşımın rahatlatılması amacıyla raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım imkânı sağlanması planlanıyor. Bu kapsamda Marmaray hattının da bayram boyunca yoğun yolcu talebine karşı kesintisiz hizmet vermesi bekleniyor.

METROBÜS ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Evet, metrobüs hatları da bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek. Gün boyunca yoğunluğa göre sefer sıklıkları artırılarak vatandaşların ulaşımı kolaylaştırılacak.

Sahra Arslan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

