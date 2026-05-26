Kurban Bayramı döneminde vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında zincir marketlerin çalışma durumu geliyor. Özellikle temel gıda ve günlük ihtiyaçların karşılanması için marketlerin açık olup olmadığı sıkça araştırılıyor. Peki, bayramda marketler açık mı, kaçta açılıyor? Kurban Bayramı A101, BİM, Şok, Migros çalışma saatleri haberimizde.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Buna göre BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük market zincirleri bayram fark etmeksizin hizmet vermeye devam ederken, yerel ve küçük ölçekli marketlerde ise durum farklılık gösterebilir. Bu tür işletmeler bazı bölgelerde bayram günlerinde kapalı olabileceği için tüketicilerin ilgili marketlerle önceden iletişime geçmesi önerilmektedir.

KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

Kurban Bayramı’nda zincir marketlerin açılış saatleri genel olarak standart çalışma düzeniyle aynıdır. Yani bayram günlerinde de marketler sabah saatlerinde açılarak gün boyunca hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Zincir marketler genellikle 09.00 itibarıyla açılmaktadır

Kapanış saatleri ise markaya ve lokasyona göre değişiklik gösterebilmektedir

Bazı şubelerde yoğunluğa bağlı olarak çalışma saatlerinde küçük esneklikler görülebilmektedir

Bu nedenle bayram alışverişi planlayan tüketicilerin özellikle sabah saatlerinden itibaren marketleri ziyaret etmesi önerilmektedir.

KURBAN BAYRAMI A101 BİM ŞOK MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Kurban Bayramı döneminde Türkiye’nin en yaygın zincir marketleri arasında yer alan A101, BİM, ŞOK ve Migros’un çalışma saatleri merak edilmektedir. Genel uygulama çerçevesinde bu marketler bayram günlerinde de standart saat aralıklarında hizmet vermeye devam etmektedir.

KURBAN BAYRAMI A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketler normal şartlarda hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin hizmet vermektedir. Genel çalışma saatleri şu şekildedir:

Açılış: 09.00

Kapanış: 21.00

Bazı bölgelerde kapanış saati 22.00’ye kadar uzayabilmektedir

KURBAN BAYRAMI BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketleri haftanın yedi günü kesintisiz hizmet sunan zincir marketler arasında yer almaktadır.

Açılış: 09.00

Kapanış: 21.00

Haftanın her günü aynı çalışma düzeni geçerlidir

KURBAN BAYRAMI ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market şubeleri de Türkiye genelinde benzer bir çalışma düzenine sahiptir.

Açılış: 09.00

Kapanış: 21.00

Tüm hafta boyunca standart saatlerde hizmet verilmektedir

KURBAN BAYRAMI MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros marketler diğer zincir marketlere göre kapanış saatinde küçük farklılık gösterebilmektedir.

Açılış: 09.00

Kapanış: 22.00

Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri genellikle aynıdır

AVM içi şubelerde ise açılış saati çoğunlukla 10.00 olarak uygulanmaktadır.

NOT: Bayramın 1. günü marketlerin açılış saatleri değişiklik göstermektedir. Net verilere ulaşılınca haberimiz güncellenecektir.