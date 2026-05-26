Bayramda marketler açık mı, BİM, A101, ŞOK Kurban Bayramı'nda açık mı kapalı mı?

“Bayramda marketler açık mı, BİM, A101 ve ŞOK Kurban Bayramı’nda açık mı kapalı mı?” sorusu, Kurban Bayramı döneminde en çok aranan konuların başında geliyor. Market zincirlerinin bayramın hangi günlerinde hizmet vereceği ve hangi saatlerde açık olacağı, tüketicilerin ihtiyaçlarını planlamasında belirleyici oluyor. Bu nedenle resmi açıklamalar ve güncel çalışma saatleri yakından takip ediliyor.

BAYRAMDA MARKETLER KAÇ GÜN KAPALI, AÇILIŞ SAATLERİ NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında marketlerin çalışma saatleri geliyor. A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer zincir marketlerin bayram süresince kaç gün kapalı olacağı ve hangi günlerde yeniden hizmet vermeye başlayacağı merak ediliyor. İşte 2026 Kurban Bayramı kapsamında marketlerin güncel çalışma planı…

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketleri Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü tüm şubelerinde kapalı olacak. Bayramın 2. gününden itibaren ise normal çalışma düzenine geçerek 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Böylece vatandaşlar bayramın ikinci gününden itibaren A101 şubelerinden alışveriş yapabilecek.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketleri bayram döneminde en uzun kapalı kalan zincirlerden biri olacak. 27-28 Mayıs tarihlerinde yani bayramın 1. ve 2. gününde tüm şubeler kapalı olacak. BİM mağazaları 29 Mayıs itibarıyla yeniden açılarak 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK marketler bayramın ilk günü tamamen kapanmamakla birlikte, birçok şube öğle saatlerinden sonra kademeli olarak hizmet vermeye başlayacak. Bölgesel farklılıklara göre bazı şubelerin ise ilk gün kapalı kalabileceği belirtiliyor. Bayramın 2. gününden itibaren ise tüm şubelerin 09.00 - 21.00 saatleri arasında normal düzene geçmesi bekleniyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros marketler Kurban Bayramı süresince açık kalmaya devam edecek ancak bayramın ilk günü genellikle öğle saatlerinde (12.00 - 13.00 civarı) açılış yapacak. Diğer günlerde ise şubeler standart çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

DİĞER MARKETLERDE SON DURUM

CarrefourSA, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ve benzeri zincirlerde de benzer bir uygulama bekleniyor. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde kapalı olan marketlerin, öğleden sonra veya ikinci günden itibaren normal düzene geçeceği öngörülüyor. Vatandaşların mağaza bazlı farklılıkları göz önünde bulundurması ve alışverişlerini arefe gününe kadar tamamlaması öneriliyor.