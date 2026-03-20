Bayramda diziler yayınlanacak mı? Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanacak? (20-21-22 Mart) Show TV, Star TV, Kanal D, NOW yayın akışı!

2026 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken, televizyon izleyicileri bayram tatilinde hangi dizilerin ekranlarda olacağını merak ediyor. Özellikle uzun süredir takip edilen yapımların bayram haftasında yayınlanıp yayınlanmayacağı, izleyiciler için önemli bir konu. Bu yazımızda, 20– 22 Mart 2026 tarihleri arasında dizilerin yayın durumunu detaylı şekilde ele alacağız.

20 MART 2026 CUMA: ARKA SOKAKLAR, KIZILCIK ŞERBETİ VE TAŞACAK BU DENİZ YAYIN DURUMU

20 Mart 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında bazı popüler dizilerin yeni bölümleri olmayacak. Buna göre:

Arka Sokaklar dizisi bu hafta yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle yayınlanmayacak.

Taşacak Bu Deniz dizisi de bu hafta ekranlara gelmeyecek.

Bu durum, özellikle Cuma akşamı rutin olarak televizyon karşısında olan izleyicileri farklı programlara yönlendirebilir. Bayram haftası nedeniyle dizilerin bazı bölümlerinin ertelenmesi sık rastlanan bir durumdur.

RAMAZAN BAYRAMI HAFTASINDA HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK?

Bayram haftasında dizilerin yayın durumunu merak edenler için detaylı bir program listesi hazırladık. Her gün hangi dizilerin yayında olacağı veya olmayacağı açıkça belirtiliyor.

21 MART 2026 CUMARTESİ: GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMÜYLE EKRANLARDA

21 Mart 2026 Cumartesi günü Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Bayramın ilk gününde ailecek izlenebilecek, duygusal ve eğlenceli sahneleriyle dikkat çeken Gönül Dağı, Ramazan Bayramı haftasının Cumartesi akşamında ekranlarda olacak. Aynı gün Güller ve Günahlar dizisi ise yeni bölümüyle yayınlanmayacak.

Bu durum, izleyicilerin Cumartesi akşamı planlarını yaparken göz önünde bulundurması gereken önemli bir detay.

22 MART 2026 PAZAR: TEŞKİLAT VE AYNI YAĞMUR ALTINDA YAYIN DURUMU

22 Mart 2026 Pazar günü ise bazı diziler bayram nedeniyle yayınlanmayacak: Teşkilat dizisi bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Aynı Yağmur Altında dizisi de yayınlanmayacak.