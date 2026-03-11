Ramazan ayı ilerledikçe milyonlarca kişi oruç ibadetinin hangi gününde olunduğunu ve bayrama ne kadar süre kaldığını merak ediyor. İslam dünyasında "11 ayın sultanı" olarak anılan bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, takvimleri yakından takip ederek hem Ramazan'ın bitiş tarihini hem de Ramazan Bayramı'nın ne zaman kutlanacağını araştırıyor. Peki, Bayrama kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında? Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? Detaylar...

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

2026 yılında Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Bu tarihten itibaren başlayan oruç ibadeti Hicri takvime göre ilerlemeye devam ediyor.

Buna göre 11 Mart 2026 Çarşamba günü Ramazan ayının 21. gününe denk geliyor. Ramazan ayının ilk günleri geride kalırken, oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar için ayın son bölümüne girilmiş durumda.

RAMAZAN'IN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

Hicri takvime göre Ramazan ayının 29 gün sürmesi durumunda, 11 Mart 2026 tarihi itibarıyla oruç ibadetinin tamamlanmasına 9 gün bulunuyor.

Ramazan ayının son günleri Müslümanlar için manevi açıdan en yoğun dönemlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu süreçte birçok kişi ibadetlerini artırarak Ramazan'ın son günlerini değerlendirmeye çalışıyor. Aynı zamanda bayram hazırlıkları da bu dönemde hız kazanıyor.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN AYIN KAÇINDA?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte İslam dünyasında büyük bir coşkuyla kutlanan Ramazan Bayramı başlıyor. 2026 yılı için belirlenen bayram takvimi şu şekilde:

19 Mart 2026 Perşembe: Arefe günü

20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. gün

BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

11 Mart 2026 tarihi itibarıyla Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart 2026 Cuma gününe 9 gün bulunuyor.

Sonuç olarak 11 Mart 2026 itibarıyla Ramazan ayının 21. gününe girilmiş durumda ve Ramazan Bayramı'nın başlamasına 9 gün kaldı. Ramazan'ın sona ermesiyle birlikte 20 Mart 2026 Cuma günü bayram coşkusu tüm İslam dünyasında kutlanacak.