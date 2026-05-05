Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine ve yapılan resmi açıklamalara göre 2026 yılı Kurban Bayramı tatili için kamuoyunda “9 gün tatil” düzenlemesi Kabine Toplantısında gündeme geldi. Peki, Bayram tatili 9 gün oldu mu, uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün? Detaylar...

BAYRAM TATILI 9 GÜN OLDU MU?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamu çalışanlarına yönelik idari izin kararıyla bayram tatilinin uzatıldığı ve toplam sürenin 9 güne çıkarıldığı ifade edilmiştir.

BAYRAM TATILI UZATILDI MI?

2026 Kurban Bayramı için yapılan resmi açıklamalara göre bayram tatilinin uzatıldığı net şekilde duyurulmuştur. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatil sürecine ek olarak bir buçuk günlük idari izin verildiği belirtilmiştir.

Bu düzenleme kapsamında:

25 Mayıs Pazartesi günü tam gün idari izin,

26 Mayıs Salı günü ise öğleye kadar idari izin uygulanmıştır.

Bu eklemelerle birlikte kamu çalışanları için bayram tatili süresi uzatılmış ve toplamda 9 günlük bir tatil imkânı oluşturulmuştur. Açıklamalara göre bu düzenleme, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeli kapsamaktadır. Özel sektör çalışanlarında ise tatil süresi kurum politikalarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı Arifesi 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk gelmektedir. Bayramın resmi başlangıcı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlamaktadır.

Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Bu takvime göre Kurban Bayramı resmi olarak 27–30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilmektedir. Tatil sürecinin başlangıcı ise idari izin kararlarıyla birlikte bayramdan birkaç gün öncesine kadar genişletilmiştir.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 Kurban Bayramı tatili, yapılan resmi açıklamalara göre toplamda 9 gün olarak planlanmıştır. Normal şartlarda bayram tatili Arife günü olan 26 Mayıs Salı öğleden sonra başlamakta ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona ermektedir.

Ancak alınan idari izin kararıyla tatil süreci:

23 Mayıs Cumartesi günü başlamış,

31 Mayıs Pazar gününe kadar devam etmiştir.

Bu kapsamda kamu çalışanları için 9 günlük kesintisiz bir tatil dönemi oluşturulmuştur. Tatilin ardından 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla kamu kurumlarında normal mesai düzenine geçilmesi planlanmaktadır.