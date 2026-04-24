Bayram tatili 9 gün olacak mı, hafta sonu ile birleşecek mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Kurban Bayramı yaklaşırken, tatil planı yapan milyonlarca kişi gözünü resmi açıklamalara çevirmiş durumda. Yaz mevsiminin başlangıcına denk gelen 2026 Kurban Bayramı, hem seyahat planları hem de tatil süresine ilişkin beklentiler açısından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, bayram tatili 9 gün olacak mı, hafta sonu ile birleşecek mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Detaylar haberimizde.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Mevcut takvim çerçevesinde Kurban Bayramı tatili, dini bayram günleri ve arefe günü ile birlikte toplam 4,5 günlük bir süreyi kapsıyor.

Resmi tatil takvimi kapsamında Kurban Bayramı; arefe günü yarım gün, ardından dört gün boyunca bayram günleri şeklinde uygulanıyor. Bu kapsamda kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu bu süreyi esas alarak çalışma düzenini belirliyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Mevcut durumda Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ancak tatil süresinin uzatılması ihtimali, özellikle bayramın hafta içine denk gelmesi nedeniyle gündeme geliyor. 2026 Kurban Bayramı’nın hafta içine yayılan takvim yapısı, idari izin ihtimalini yeniden tartışmaya açmış durumda.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ HAFTA SONU İLE BİRLEŞECEK Mİ

2026 Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi, tatilin hafta sonu ile birleşme olasılığını da gündeme taşıyor. Takvime göre bayram günlerinin hafta içi günlere yayılması, olası idari izin kararıyla birlikte uzun tatil senaryosunu güçlendiren unsurlar arasında değerlendiriliyor.

2026 Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü

Bu takvim yapısı, tatilin hafta sonuna bağlanma ihtimalini doğal olarak artırırken, nihai kararın resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor. Kurban Bayramı tatil planlaması, her yıl olduğu gibi kamu yönetiminin yapacağı duyurular doğrultusunda kesinlik kazanacak.

Dilara Yıldız
