Bayram Balcı kimdir, neden öldü? Gazeteci Bayram Balcı kaç yaşında, nereli?

Gazeteci ve yazar Bayram Balcı’nın vefatı, basın ve edebiyat dünyasında derin bir üzüntü yaratmıştır. Uzun yıllardır gazetecilik ve kültürel üretim alanında faaliyet gösteren Balcı’nın yaşamı, çalışmaları ve ölümüne ilişkin detaylar kamuoyunda yoğun şekilde araştırılmaktadır. Özellikle “ Bayram Balcı kimdir, neden öldü?” soruları öne çıkmaktadır.

GAZETECİ BAYRAM BALCI KİMDİR?

Bayram Balcı, Şubat 1963’te Ankara’da doğmuştur. Aslen Sivas kökenli olan Balcı, ilk ve orta öğrenimini Ankara ve Mersin’de tamamlamıştır. 1980 askeri darbesi sonrası üniversite eğitimini tamamlayamayan Balcı, ilerleyen yıllarda gazeteciliğe yönelmiştir.

1991 yılında Urfa’ya yerleşmesiyle birlikte mesleki kariyerine aktif olarak başlayan Balcı, özellikle Kürt basını ve bağımsız gazetecilik alanında uzun yıllar görev yapmıştır. 1990’lı yıllarda yayın hayatına başlayan Özgür Gündem gazetesinin ilk çalışanları arasında yer almış, muhabirlikten editörlüğe kadar birçok görev üstlenmiştir.

Gazetecilik kariyeri boyunca Urfa, Mardin, Adana ve İstanbul gibi farklı şehirlerde görev yapan Balcı, özellikle insan hakları ihlalleri, toplumsal olaylar ve kültürel gelişmeler üzerine hazırladığı haberlerle tanınmıştır. Meslek hayatı boyunca çeşitli davalar ve baskılarla karşı karşıya kaldığı bilinmektedir.

2016 yılında Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasının ardından Belçika’ya yerleşen Balcı, burada da gazetecilik çalışmalarını sürdürmüştür. Son dönemde Medya Haber’in kültür servisinde editör olarak görev yaptığı belirtilmiştir.

Gazetecilik kimliğinin yanı sıra edebiyat alanında da üretim yapan Balcı’nın şiir kitapları bulunmaktadır. “Canıma Değmez Hayat” ve “Yerdibi” adlı eserleri edebiyat çevrelerinde bilinen çalışmaları arasında yer almaktadır. Ayrıca “Press” filmine öykü ve senaryo danışmanlığı yaparak sinema alanında da katkı sunmuştur.

BAYRAM BALCI NEDEN ÖLDÜ?

Gazeteci Bayram Balcı’nın ölüm nedeni uzun süredir devam eden sağlık sorunlarına dayanmaktadır. Edinilen bilgilere göre Balcı yaklaşık yedi yıldır kanser tedavisi görmekteydi.

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine kısa süre önce Belçika’da bulunan Azorg Hastanesi’ne kaldırıldığı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybettiği açıklanmıştır.

Vefat haberi, başta gazetecilik meslek örgütleri olmak üzere birçok kurum ve isim tarafından duyurulmuş, özellikle Dicle Fırat Gazeteciler Derneği tarafından yapılan açıklamada Balcı’nın gazetecilik mücadelesi ve mesleki duruşuna dikkat çekilmiştir.

BAYRAM BALCI KAÇ YAŞINDA?

Bayram Balcı, 1963 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 63 yaşında vefat etmiştir.

BAYRAM BALCI NERELİ?

Bayram Balcı Ankara doğumludur. Aslen Sivas kökenli olduğu bilinmektedir.