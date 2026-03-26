Türkiye iş ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden Bayram Ali Bayramoğlu, Ankara’da düzenlenen operasyon kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Peki, Bayram Ali Bayramoğlu kimdir? Eski AK Parti milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu neden gözaltına alındı? Detaylar...

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Bayram Ali Bayramoğlu, Türkiye iş ve siyaset dünyasında uzun yıllardır bilinen isimlerden biridir. 1958 doğumlu olan Bayramoğlu, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından MÜSİAD’ın (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) kurucu üyeleri arasında yer almış, derneğin genel başkanlığını da üstlenmiş bir isimdir.

Bayramoğlu, 23. Dönem AK Parti Milletvekili olarak Meclis’te görev yapmış, sanayici ve işadamlarıyla devlet arasında köprü rolü üstlenmiştir. Siyasi hayatının yanı sıra, ticari faaliyetlerde yer almış ve iş dünyası temsilcisi kimliğiyle öne çıkmıştır.

MÜSİAD’daki görevleri sırasında Bayramoğlu, derneğin ulusal ve uluslararası bağlantılarını güçlendiren bir figür olarak değerlendirilmiştir. Görev sonrası da derneğin yüksek istişare kurulu üyesi olarak aktif rolünü sürdürmüştür.

Bayramoğlu’nun siyaset ve iş dünyasındaki bu geçmişi, kamuoyunda bilinirliği yüksek bir isim olmasına yol açmıştır.

ESki AK PARTİ MİLLETVEKİLİ BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bayram Ali Bayramoğlu, 25 Mart 2026 akşamı saatlerinde Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyon, gece saatlerinde derinlemesine planlanan bir çalışma kapsamında gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Bayramoğlu’nun Ankara’daki ikametinde yaptığı işlemlerin ardından, Bayramoğlu’nu özel bir ekip eşliğinde İstanbul’a götürdü. Bu taşıma, soruşturmanın yürütüldüğü birimlerin koordinasyonuyla planlandı.