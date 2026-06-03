Bayi Toplantısı filmi ne zaman, nerede çekildi, Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bayi Toplantısı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bayi Toplantısı filmini izleyecek olanların merak ettiği Bayi Toplantısı konusu nedir, Bayi Toplantısı oyuncuları kimler ve Bayi Toplantısı özeti gibi konuları inceliyoruz.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bayi Toplantısı, 2020 yılında vizyona giren bir Türk komedi filmidir. Filmin çekimleri Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilmiştir. Hikâyenin başlangıç sahneleri Konya’da kurulan setlerde çekilirken, ana olay örgüsünün geçtiği bölümler İstanbul’da tamamlanmıştır. Film, 21 Şubat 2020’de sinemaseverlerle buluşmuştur.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, ağırlıklı olarak Konya ve İstanbul’da çekilmiştir. Konya sahneleri Anadolu’daki esnaf hayatını yansıtırken, İstanbul sahneleri ise büyük bayi toplantısının geçtiği lüks otel ve şehir atmosferiyle dikkat çekmektedir. Özellikle İstanbul’daki otel çekimleri, filmin en çok akılda kalan bölümleri arasında yer almaktadır.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde İbrahim Büyükak (Namık), Onur Buldu (Sadık) ve Doğu Demirkol (Adem) yer almaktadır. Kadroda ayrıca Büşra Pekin, Safa Sarı, Deniz Hamzaoğlu, Çağla Demir, Rıza Akın, Hakan Salınmış, Sacide Taşaner, Zeyno Eracar, Müfit Kayacan, Tuğçe Karabayır ve Gamze Karaduman gibi isimler bulunmaktadır. Güçlü oyuncu kadrosu, filmin komedi yönünü öne çıkaran en önemli unsurlar arasında gösterilmektedir.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bayi Toplantısı, farklı şehirlerden gelen üç beyaz eşya bayisinin İstanbul’da katıldıkları bir toplantıda kesişen hikâyesini konu alır. Namık, Sadık ve Adem, sıradan bir toplantı beklerken kendilerini beklenmedik olayların içinde bulur. Üçlü, yaşadıkları kaos ortamında hayatta kalmak ve başlarına gelen sorunları çözmek için birlikte hareket etmek zorunda kalır.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİNİN SONU NASIL BİTİYOR?

Filmin sonunda, yaşanan karmaşık olayların ardından üçlü karakterin birbirine olan güveni artar ve içine düştükleri durumdan kurtulmayı başarırlar. Hikâye, karakterlerin hem kişisel dönüşümlerini hem de dostluk bağlarını güçlendiren bir finalle sona ermektedir. Film, komedi ve aksiyonun harmanlandığı yapısıyla mutlu bir kapanış yapar.