Bayhan'a ne oldu, kanaması durmuyor mu, burnu mu kırıldı, Bayhan diskalifiye olacak mı, Survivor'dan ayrılacak mı?
Survivor 2026’da yaşanan son olayın ardından Bayhan’ın sağlık durumu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. “Bayhan’a ne oldu, kanaması durmuyor mu, burnu mu kırıldı?” soruları izleyiciler tarafından art arda sorulurken, yarışmacının geçirdiği talihsiz anın ardından diskalifiye olup olmayacağı da merak ediliyor. Yarışmadan ayrılacağına dair iddialar gündemi hareketlendirirken, yapım ekibinden gelecek açıklamalar bekleniyor.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
4 Mayıs akşamı yayınlanacak bölümün tanıtımında Bayhan’ın yaşadığı talihsiz anlar izleyicileri şoke etti. Görüntülerde yarışmacının kanlar içinde yere yığıldığı ve sağlık ekipleri tarafından hızla müdahale edilerek hastaneye kaldırıldığı görüldü. Fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya kısa sürede bu sahnelerle çalkalandı.
ACUN ILICALI: KANAMASI DURDURULAMADI
Ada Konseyi’nde konuşan Acun Ilıcalı, Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin endişe verici açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, “Şu anda en önemli konumuz Bayhan. Gözetim altına aldık ancak kanaması durdurulamadı. Hepimizi ciddi şekilde endişelendirdi” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.
NOBRE: HER YER KAN İÇİNDEYDİ
Yarışmacı Nobre ise olay anını anlatırken yaşanan panik atmosferini gözler önüne serdi. “Bir anda yere düştü, hiçbir müdahale edemediğimiz bir an oldu. Her yer kan içindeydi” ifadelerini kullanan Nobre, takım arkadaşlarının büyük korku yaşadığını dile getirdi.
