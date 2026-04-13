Baygaralar çetesi çöktü mü, Ramazan Bayğara yakalandı mı?

Gündeme düşen “Bayğaralar çetesi” iddiaları ve Ramazan Baygara’nın akıbetine ilişkin söylentiler, resmi açıklamalar beklenirken yoğun bir bilgi kirliliğine de neden oluyor. Konuyla ilgili netleşmiş bir doğrulama bulunmazken, gelişmeler yakından takip ediliyor ve kamuoyu, yetkili kurumlardan gelecek açıklamalara odaklanmış durumda.

BAYĞARALAR ÇETESİNE BÜYÜK OPERASYON: 8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Adana merkezli yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında, elebaşılığını Yunanistan’da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara’nın yaptığı iddia edilen “Bayğaralar” isimli organize suç örgütüne ağır darbe vuruldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan ve 8 ili kapsayan operasyonda 299 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 287 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun, uzun süredir teknik ve fiziki takiple hazırlanan planlı bir çalışma olduğu öğrenildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK: BİRÇOK AĞIR SUÇLAMAYLA TAKİPTEYDİLER

Şüphelilerin; “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “uyuşturucu ticareti”, “mala zarar verme” ve “6136 sayılı kanuna muhalefet” gibi çok sayıda ağır suçla ilişkilendirildiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin uzun süredir yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda örgütün faaliyet alanlarının tespit edildiği ve operasyonun bu kapsamda hayata geçirildiği ifade edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: SİLAHLAR VE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Adana, İstanbul, İzmir, Mersin, Konya, Antalya, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Aramalarda 1 el bombası, otomatik silahlar, tabancalar, tüfekler ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu haplar, esrar, döviz ve Türk lirası cinsinden yüklü miktarda para bulundu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon lira değerinde mal varlığına da el konuldu.

FİRARİ ŞÜPHELİLER İÇİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Operasyonda 12 şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanmaları için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Güvenlik güçleri, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen tüm unsurların tek tek tespit edilerek adalete teslim edileceğini vurguladı.

BAKANLIK: “SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ”

Operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan yetkililer, suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, şehirlerin güvenliği ve kamu düzeni için hiçbir yapılanmaya izin verilmeyeceği vurgulanarak, operasyonun benzer suç örgütlerine yönelik çalışmaların devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.