Bayern Münih PSG maçı hangi kanalda? Bayern Münih PSG maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Avrupa'nın bir numaralı kupasında finale adını yazdıracak ikinci takımı belirleyecek olan Bayern Münih - PSG maçı hangi kanalda, maçı hangi kanal veriyor? başlıkları spor gündeminin en üst sırasına yerleşti. İlk maçtaki tarihi skorun ardından Almanya'da yaşanacak büyük rövanş, Türkiye'deki futbolseverler için erişilebilir bir platformdan yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi heyecanını canlı ve yüksek çözünürlüklü olarak takip etmek isteyenler için TRT 1 frekans bilgilerinden dijital platform detaylarına kadar tüm yayın rehberini sizler için derledik.

BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Avrupa'nın bir numaralı kupasında finale çıkacak takımı belirleyecek olan bu dev kapışma, 06 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Milyonları ekran başına kilitleyecek olan müsabakanın başlama saati ise Türkiye saati ile 22:00 olarak belirlendi.

MAÇ HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Futbol tutkunlarına müjdeli haber kamu yayıncısından geldi. Bayern Münih ile PSG arasındaki bu heyecan dolu yarı final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı, yüksek çözünürlüklü ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak. Maçı televizyondan takip edemeyenler, TRT’nin dijital platformları üzerinden de mücadeleyi naklen izleyebilecek.

TRT 1 CANLI İZLEME VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1 kanalına farklı dijital yayın platformları ve uydu üzerinden erişmek için aşağıdaki kanal numaralarını kullanabilirsiniz:

• Turkcell TV+: 21. Kanal

• Kablo TV: 22. Kanal

• Tivibu: 22. Kanal

• Digiturk: 23. Kanal

• D-Smart: 26. Kanal

• Vodafone TV: 21. Kanal

• Fil Box: 20. Kanal

• Türksat Uydu: Türksat uydusu üzerinden şifresiz ve ücretsiz erişim sağlanmaktadır.

DEV RÖVANŞ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final heyecanı, Almanya’nın Münih şehrine taşınıyor. Bayern Münih ve PSG’yi karşı karşıya getirecek olan bu tarihi rövanş maçı, dünyanın en ikonik stadyumlarından biri olan Allianz Arena’da gerçekleştirilecek.