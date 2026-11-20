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Bayern Münih Köln maçı, bugün, 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Almanya Bundesliga kapsamında oynanacak karşılaşma Münih'teki Allianz Arena'da gerçekleştirilecek. Bayern Münih Köln maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Bayern Münih Köln maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

BAYERN MÜNİH KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Köln maçı, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH KÖLN MAÇI S SPORT PLUS CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, S Sport'un dijital yayın platformu olarak internet üzerinden hizmet veriyor. Abonelik sahibi izleyiciler, karşılaşmayı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlardan canlı izleyebiliyor.

Bundesliga maçları için Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında ayrı bir kanal numarası bulunmuyor.

BAYERN MÜNİH KÖLN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Karşılaşma yalnızca S Sport Plus üzerinden yayınlanacağı için maçı izlemek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BAYERN MÜNİH KÖLN MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih Köln maçı, bugün, 20 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Almanya Bundesliga kapsamında gerçekleştirilecek.

BAYERN MÜNİH KÖLN MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Köln maçı Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

BAYERN MÜNİH KÖLN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayern Münih ile Köln arasındaki Almanya Bundesliga karşılaşması Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak.

BUNDESLİGA'DA CUMA AKŞAMI

Bayern Münih, taraftarı önünde Köln'ü yenerek ligdeki iddiasını sürdürmek istiyor. Köln ise Allianz Arena'dan puanla dönerek sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde olacak. Bundesliga haftasını açacak mücadele, cuma akşamının en dikkat çeken maçlarından biri.