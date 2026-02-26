Bayburt okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Bayburt'ta okul yok mu (BAYBURT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kış şartlarının zorlaştığı bölgede Bayburt okullar tatil mi başlığıyla son dakika gelişmeleri takip ediliyor. 27 Şubat Cuma Bayburt'ta okul yok mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Bayburt Valiliği kar tatili duyurusu gelip gelmediğini kontrol ediyor. Özellikle taşımalı eğitim ve yüksek kesimlerdeki okullar için valilikten gelecek olan tatil kararı, öğrencilerin ve eğitim camiasının en çok beklediği bilgi haline geldi.

BAYBURT'TA DONDURUCU SOĞUK VE KAR YAĞIŞI: 27 ŞUBAT RAPORU

Bayburt genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü kış mevsiminin en sert yüzü hissedilecek. Şehir merkezi ve yüksek rakımlı köylerde etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte termometreler gün boyu dondurucu değerlerde kalacak.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Bayburt'ta gökyüzü tamamen bulutlarla kaplı olacak ve günün büyük bölümünde kar yağışı geçişleri yaşanacak.

• Hava Durumu: Gündüz kar yağışlı, gece ise çok bulutlu ve dondurucu bir hava hakim olacak.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı -1°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde dondurucu ayazla birlikte sıcaklık -7°C seviyelerine kadar gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gündüz saatlerinde kar yağışı olasılığı %55, gece ise %20 seviyelerinde seyredecek.

• Rüzgar: Batı-kuzeybatı yönünden saatte 7 mph hızla esecek rüzgar, açık alanlarda hissedilen soğuğu daha da kuvvetlendirecek.

• Nem Oranı: Gün genelinde nem oranı %82 civarında seyrederek soğuğun etkisini artıracak.

KRİTİK UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Kuvvetli Buzlanma ve Don: Sıcaklığın gün boyu sıfırın altında kalacak olması nedeniyle yollarda ve kaldırımlarda sürekli buzlanma riski bulunmaktadır. Özellikle Kop Dağı Geçidi gibi yüksek noktalarda ulaşımın aksamaması için sürücülerin kış ekipmanlarını eksiksiz bulundurması gerekmektedir.

• Tipi Riski: Rüzgarla birlikte yer yer görülebilecek tipi, görüş mesafesini önemli ölçüde kısıtlayabilir. Şehirler arası seyahat edecek vatandaşların dikkatli olması hayati önem taşımaktadır.

• Zirai Don: Bölgedeki hayvancılık faaliyetleri ve seracılıkla uğraşan vatandaşların dondurucu soğuklara karşı gerekli tedbirleri alması önerilmektedir.

BAYBURT OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.