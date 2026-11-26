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Batumi Arena kaç kişilik, Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçının oynanacağı stadın kapasitesi ne kadar soruları taraftarlar tarafından araştırılıyor. Batumi Arena'nın seyirci kapasitesi 20 bin 35 kişi. Eski adı Adjarabet Arena olan stadyum, Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te bu statta oynanacak.

BATUMİ ARENA KAÇ KİŞİLİK?

Batumi Arena, 20 bin 35 kişilik seyirci kapasitesine sahip. Tamamı kapalı tribünlerden oluşan modern stadyum, Gürcistan'ın en yeni futbol stadyumlarından biri olarak öne çıkıyor.

BATUMİ ARENA NEREDE?

Batumi Arena, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'da bulunuyor. Karadeniz kıyısındaki Batum, Türkiye'nin Sarp Sınır Kapısı'na oldukça yakın bir konumda yer alıyor. Bu nedenle kent, Türkiye'den karayoluyla kolayca ulaşılabilen şehirler arasında bulunuyor.

BATUMİ ARENA HANGİ TAKIMIN STADI?

Batumi Arena, Gürcistan liginde mücadele eden Dinamo Batumi'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. 2020 yılında açılan stadyum, Gürcistan ve Romanya'nın ortaklaşa düzenlediği 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da maçlara ev sahipliği yaptı.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NEDEN BATUM'DA?

UEFA, Türk makamlarının güvenlik gerekçesiyle maçın İstanbul'da oynanamayacağını bildirmesi üzerine 30 Ekim 2026'da karşılaşmayı Batum'a aldı. Maçın tarihi ve saati değişmedi. Beşiktaş, karşılaşmaya ev sahibi takım olarak çıkacak. Kulübün açıklamasına göre maç taraftara açık oynanacak.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de izlenebilecek.