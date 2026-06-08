Batuhan Mora kimdir? Daha 17'nin Kutay'ı Batuhan Mora kaç yaşında, nereli?

Daha 17 dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Kutay'ı canlandıran Batuhan Mora, genç yaşına rağmen oyunculuk performansıyla adından söz ettiriyor. Televizyon, sinema ve dijital platform projelerinde yer alan oyuncunun yaşam öyküsü ve kariyeri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Batuhan Mora kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daha 17 dizisinin Kutay karakterine hayat veren genç oyuncu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

BATUHAN MORA KİMDİR?

Batuhan Mora, dizi, sinema ve dijital platform projelerinde yer alan genç oyunculardan biridir. Son dönemde özellikle Daha 17 dizisinde canlandırdığı Kutay karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmiştir. Doğal oyunculuğu ve ekran enerjisiyle öne çıkan Batuhan Mora, genç kuşağın dikkat çeken oyuncuları arasında gösterilmektedir.

BATUHAN MORA KAÇ YAŞINDA?

Batuhan Mora'nın doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuoyuna açıklanmış net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle oyuncunun yaşı hakkında kesin bir bilgi vermek mümkün değildir. Ancak genç oyuncunun 20'li yaşlarının başında olduğu tahmin edilmektedir.

BATUHAN MORA NERELİ?

Batuhan Mora'nın doğum yeri veya memleketine ilişkin kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Oyuncu, daha çok yer aldığı projeler ve oyunculuk kariyeriyle gündeme gelmektedir.

BATUHAN MORA'NIN KARİYERİ

Batuhan Mora, oyunculuk kariyerini profesyonel olarak sürdüren genç isimlerden biridir. Kariyeri boyunca çeşitli sinema, televizyon ve dijital platform projelerinde görev alan oyuncu, özellikle gençlik temalı yapımlardaki performanslarıyla dikkat çekmektedir.

Oyuncunun son dönemdeki en dikkat çeken projesi olan Daha 17'de Kutay karakterine hayat vermektedir. Kutay, dizide Teoman'ın yakın arkadaşlarından biri olarak hikâyede önemli bir yere sahiptir. Karakterin aidiyet arayışı, arkadaşlık ilişkileri ve duygusal dünyası izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Batuhan Mora, oyunculuk çalışmalarını profesyonel olarak sürdürürken yeni projelerle kariyerine devam etmektedir. Özellikle gençlik dizilerindeki performansıyla yeni nesil oyuncular arasında adından söz ettiren isimlerden biri olarak gösterilmektedir.