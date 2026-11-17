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Aleksey Batrakov, Rusya'nın Venezuela ile oynadığı hazırlık maçında kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Rakibiyle girdiği sert ikili mücadelenin ardından acı içinde yerde kalan Batrakov, saha kenarında tedavi edildi ve yeniden oyuna döndü. Yapılan müdahalenin ardından ciddi bir sorun yaşanmadığı belirtilen genç orta saha oyuncusunun, milli takım dönüşü Galatasaray'daki çalışmalara sorunsuz şekilde katılması bekleniyor. Bu gelişme, yoğun maç takvimi öncesinde sarı-kırmızılı taraftarları rahatlattı. İşte Batrakov'un Rusya maçında yaşadığı sakatlık ve son durumuyla ilgili tüm detaylar.

BATRAKOV SAKATLANDI MI?

Aleksey Batrakov, Rusya'nın Venezuela ile oynadığı hazırlık maçında kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Ancak genç futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi. Batrakov, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

BATRAKOV RUSYA MAÇINDA NE OLDU?

Karşılaşma sırasında rakibiyle sert bir ikili mücadeleye giren Batrakov, pozisyonun ardından acı içinde yerde kaldı. Bunun üzerine sağlık ekipleri hemen oyun alanına çağrıldı. Saha içindeki ilk kontrolün ardından tedavisine kenarda devam edilen Batrakov, yapılan müdahalenin ardından yeniden oyuna dahil oldu.

BATRAKOV'UN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Batrakov'un yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı belirtiliyor. Genç futbolcunun maça devam edebilmesi, sakatlığın ciddi bir boyutta olmadığını gösterdi.

BATRAKOV GALATASARAY'IN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Batrakov'un milli takım dönüşü Galatasaray'daki çalışmalara sorunsuz şekilde katılması bekleniyor. Sakatlığın ciddi olmaması, yoğun maç takvimi öncesinde sarı-kırmızılı kurmayları rahatlattı. Genç oyuncunun durumu, takıma katılmasının ardından sağlık ekibi tarafından da kontrol edilecek.

ALEKSEY BATRAKOV KİMDİR?

Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nda da forma giyen genç bir orta saha oyuncusu. Galatasaray forması giyen Batrakov, gösterdiği performansla takımın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.