Batı Nil virüsü nedir, hangi ülkelerde var? Yunanistan'da salgın olan Batı Nil virüsü kaç kişide görüldü, tehlikeli mi?

Komşu Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı sürerken, hastalığa ilişkin yeni ayrıntılar dikkat çekiyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinde de görülen virüs nedeniyle Yunanistan'daki vaka sayısı yakından takip edilirken, vatandaşlar hastalığın insan sağlığı açısından oluşturduğu riski araştırıyor. Batı Nil virüsü nedir, hangi ülkelerde görülüyor? Yunanistan'da kaç vaka tespit edildi ve virüs ne kadar tehlikeli? Detaylar haberin devamında...

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Batı Nil virüsü, çoğunlukla enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşan viral bir enfeksiyondur. Virüsün doğal döngüsünde özellikle kuşlar ve sivrisinekler rol oynar. Enfekte kişilerin büyük bölümünde herhangi bir belirti görülmezken, bazı kişilerde hafif veya daha ağır hastalık tablosu ortaya çıkabilir.

BATI NİL VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Batı Nil virüsü enfeksiyonu çoğu kişide belirti vermeyebilir. Belirti ortaya çıktığında ise ateş, baş ağrısı, kas ve vücut ağrıları, eklem ağrısı, kusma, ishal ve ciltte döküntü görülebilir. Nadir durumlarda virüs merkezi sinir sistemini etkileyerek menenjit veya ensefalit gibi ciddi nörolojik hastalıklara yol açabilir.

BATI NİL VİRÜSÜ KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Yunanistan'da 19-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında 75 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi. Son bir haftada virüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle yıl başından bu yana toplam can kaybı 19'a yükseldi. Güncel haberlerde Yunanistan genelinde yıl başından bu yana 232 vaka kaydedildiği de bildiriliyor.

BATI NİL VİRÜSÜ BULAŞICI MI?

Batı Nil virüsü esas olarak insandan insana doğrudan bulaşan bir hastalık değildir. İnsanlara en yaygın şekilde enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla geçer. Bununla birlikte kan nakli, organ nakli ve çok nadir durumlarda anneden bebeğe bulaşma gibi yollar da mümkündür.