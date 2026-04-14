Ay Yapım imzası taşıyan “Başkalarının Hayatı” dizisi, yeni sezon projeleri arasında yer alarak televizyon dünyasında şimdiden merak uyandırdı. Güçlü dramatik yapısı ve uluslararası bir uyarlama olmasıyla öne çıkan proje, yayın dönemi yaklaşırken gündemin öne çıkan yapımları arasında gösteriliyor. Peki, Başkalarının Hayatı dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Başkalarının Hayatı dizisi gerçek hikaye mi? Detaylar...

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ UYARLAMA MI, HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

“Başkalarının Hayatı” dizisi, Meksika yapımı “Rubi” dizisinden uyarlanmıştır. Orijinal yapımda, güzelliğini ve cazibesini kullanarak zenginlik ve statü elde etmeye çalışan Rubí Pérez’in hikâyesi anlatılmaktadır.

Türk uyarlamasında ise hikâye “Hülya” karakteri üzerinden yeniden kurgulanmaktadır. Hülya’nın üniversiteye başladığı gün zengin bir aileden gelen Neslihan ile tanışmasıyla başlayan süreç, iki farklı hayat arasındaki çatışmayı merkezine almaktadır.

Arkadaşlık ilişkileri ve sınıf atlama hırsı üzerinden gelişen manipülasyonlar, dizinin dramatik yapısını oluşturmaktadır.

BAŞKALARININ HAYATI DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

“Başkalarının Hayatı” dizisi gerçek bir hikâyeye dayanmamaktadır. Yapım, tamamen kurgusal bir senaryo üzerine inşa edilmiştir.

Dizinin temelini oluşturan “Rubi” uyarlaması da kurgu bir hikâye olduğu için, Türk versiyonda anlatılan olaylar ve karakterler gerçek yaşam öykülerini birebir yansıtmamaktadır.

Hülya ve Neslihan karakterleri de gerçek kişileri temsil etmemekte, dramatik anlatım için oluşturulmuş kurgusal karakterler olarak yer almaktadır.

