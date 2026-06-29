Başka Bir Sen filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Başka Bir Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Başka Bir Sen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başka Bir Sen filmini izleyecek olanların merak ettiği Başka Bir Sen konusu nedir, Başka Bir Sen oyuncuları kimler ve Başka Bir Sen özeti gibi konuları inceliyoruz.

BAŞKA BİR SEN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Başka Bir Sen filminin çekimleri 2024 yazında İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi. Film, Türkiye'de dijital yayın platformu olan Disney+ üzerinden 7 Mart 2025 tarihinde izleyicilerle buluştu.

BAŞKA BİR SEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Başka Bir Sen oyuncu kadrosunda yer alan isimler, filmdeki karakterlere hayat veren başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor. Yapımda başrol ve yardımcı rollerde yer alan oyuncuların uyumu, filmin duygusal atmosferini güçlendiriyor.

OYUNCULAR : Giray Altınok, Ezgi Mola, Kerem Özdoğan, Nevra Serezli, Hüseyin Avni Danyal, Deniz Cengiz

BAŞKA BİR SEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Başka Bir Sen, hayatında hiçbir şey yolunda gitmeyen Mümtaz’ın (Giray Altınok) talihsiz bir gününde Derya (Ezgi Mola) ile yollarının kesişmesiyle başlayan hikayeyi konu alıyor. Ancak bu karşılaşma, beklenmedik bir kazayla sonuçlanıyor ve ikilinin hayatı geri dönüşü zor bir döngüye sürükleniyor. Kaza sonrası her gün farklı bir bedende ve farklı bir yaşamda uyanan Mümtaz ve Derya, bu absürt durumdan kurtulmanın yollarını ararken kendilerini aile olmanın zorlukları ve sonsuz aşkın sınırlarıyla yüzleşirken buluyor. Film, fantastik öğelerle zenginleştirilmiş bir aile komedisi olarak, hem kahkaha dolu anlar sunuyor hem de izleyiciye duygusal bir yolculuk yaşatıyor. Groundhog Day ve Freaky Friday gibi Amerikan filmlerinden ilham alsa da, senaryosuna eklenen yerel dokunuşlarla özgün bir tat sunuyor. İstanbul’un renkli sokaklarında çekilen film, samimi diyalogları ve güçlü karakterleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim vadediyor.