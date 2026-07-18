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Basel Juventus CANLI nereden izlenir? Basel Juventus maçı hangi kanalda?

Basel Juventus CANLI nereden izlenir? Basel Juventus maçı hangi kanalda?
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Basel Juventus CANLI nereden izlenir? Basel Juventus maçı hangi kanalda? Avrupa futbolunun dikkat çeken hazırlık maçlarından birinde Basel ile Juventus karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri, başlama saati ve milli futbolcu Kenan Yıldız'ın kadroda yer almaması futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor.

Avrupa futbolunun iki köklü ekibini hazırlık mücadelesinde karşı karşıya getirecek Basel - Juventus karşılaşması, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Basel Juventus canlı nereden izlenir? Basel Juventus maçı hangi kanalda? Detaylar...

BASEL JUVENTUS CANLI NEREDEN İZLENİR?

Basel ile Juventus arasında oynanacak hazırlık karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluş bilgilerini araştırmayı sürdürüyor.

Ancak mevcut bilgilere göre Basel - Juventus karşılaşmasının Türkiye'de resmi bir canlı yayıncısı bulunmuyor. Bu nedenle mücadele, Türkiye'deki televizyon kanalları veya resmi yerel yayın platformları üzerinden canlı olarak ekranlara gelmeyecek.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, kulüplerin resmi duyurularını ve maç günü yapılabilecek bilgilendirmeleri takip edebilir.

BASEL JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Basel - Juventus hazırlık maçının yayın haklarına ilişkin açıklanan bilgiler doğrultusunda karşılaşmanın Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalında veya resmi yerel dijital platformda canlı yayınlanmayacağı bildirildi.

Bu nedenle mücadele için Türkiye'de erişilebilecek resmi bir yayın kanalı bulunmuyor.

BASEL JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basel ile Juventus'u karşı karşıya getirecek hazırlık karşılaşmasının programı şu şekilde:

Maç Tarihi: 18 Temmuz 2026 Cumartesi

Başlama Saati: Türkiye saati ile 16.30

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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