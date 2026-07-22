Başakşehir Inter Turku maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Başakşehir Inter Turku golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BAŞAKŞEHİR INTER TURKU MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Inter Turku maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR - INTER TURKU MAÇI CANLI İZLE

Başakşehir Inter Turku maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - INTER TURKU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Inter Turku maçı bu akşam saat 20.45 itibariyle başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - INTER TURKU MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Başakşehir Inter Turku maçı İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.